Barcelona preveu un Sant Jordi històric amb rècord de parades

Barcelona celebrarà un Sant Jordi històric aquest 2022. La previsió de venda de llibres és similar a la d'abans de la pandèmia, però enguany hi haurà rècord de parades al centre.

Superilla literària

Llibreters, editors i distribuïdors creuen que aquest Sant Jordi no només serà el del retorn a la normalitat prepandèmica, sinó una edició de les més massives i rellevants de la història. A Barcelona, on s'estrena una "superilla" literària que esponjarà la celebració al centre de la ciutat, hi haurà rècord de parades: més de 300, 170 de les quals amb signatures d'autors.

Aquest nou model ha vingut per quedar-se, ha pronosticat el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, aquest dimecres. Altres ciutats com Badalona, Lleida, Terrassa, Girona i Lleida opten també per adoptar (o mantenir) el model d'espais propis per als professionals del llibre i la flor. La previsió de venda de llibres és similar a la del 2019, abans de la pandèmia.

El 2019 es van vendre 1.600.000 llibres i el sector va facturar 22 milions d'euros, per Sant Jordi.