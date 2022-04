La capital catalana es prepara per a la celebració de Sant Jordi. Enguany, s'espera que aquest 23 d'abril marqui la plena normalitat i reuneixi els amants de la literatura al centre de la ciutat.

El tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Jordi Martí, ha explicat que el nombre de parades a la ciutat serà similar o superior a la dels altres anys i es mourà entre les 6.000 i 7.000, i ha confirmat que hi haurà parades també a la Rambla.

Superilla

Barcelona estrenarà una superilla literària. L'Ajuntament ha acordat amb la Cambra del Llibre crear aquest espai que recupera la normalitat prepandèmica. L’epicentre de la celebració de la diada serà el tram comprès entre Gran Via i l'Avinguda Diagonal, Pau Claris i Balmes. Els vehicles podran circular pels carrers perimetrals i també pels carrers d’Aragó i València. La resta seran només per a vianants.

Dintre d’aquest perímetre acotat, hi haurà dos espais diferenciats. L’eix del passeig de Gràcia estarà reservat per a llibreters i floristes professionals. A l’eix de Rambla de Catalunya, per la seva banda, s’hi instal·laran les associacions i entitats.

Els llibreters i floristes professionals disposaran també d’altres espais en exclusiva, repartits per diferents punts de la ciutat. La diada de Sant Jordi tindrà també vigília al carrer. Els dies 21 i 22, els establiments de venda de flors i llibres podran muntar les seves parades davant de la botiga; també ho podran fer els flequers, com havien fet ja en edicions anteriors.