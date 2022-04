Els Mossos d'Esquadra detenen un jove de 20 anys i nacionalitat boliviana a Igualada, presumptament relacionat amb l'agressió sexual a una menor la nit de la castanyada.

Els Mossos registren el domicili del detingut per la violació d'Igualada | Sergi Bassolas

L'arrest s'hauria produït abans de les sis del matí i els Mossos han escorcollat des de primera hora del matí el domicili de l'arrestat al carrer Sant Sebastià d'Igualada, amb ell present.

La Unitat Central d'Agressions Sexuals de la Divisió d'Investigació Criminal es va encarregar d'investigar el cas durant aquests 5 mesos, que continua sota secret de sumari.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha valorat la feina d'investigació que ha fet la policia catalana i que ha permès arribar a la detenció d’aquest individu. "Avui la nostra societat és una mica més justa", ha afegit Elena a les xarxes socials. Recordem que la investigació ha estat summament complexa, ja que no hi havia testimonis ni càmeres de seguretat a la zona.

El conseller ha explicat que la víctima ha estat acompanyada en tot moment pel cos policial i que també ho està aquest dijous, amb motiu de la detenció.

"Cap agressió cap a les dones ha de quedar impune", ha declarat paral·lelament aquest matí la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.



Verge ha anunciat que des de la Generalitat de Catalunya "ens personarem en aquest cas en la causa judicial", i ha reivindicat que "sabem que els processos judicials ajuden a la recuperació de les víctimes sobretot quan hi ha una escolta activa i respectuosa a les dones, sense revictimització: en això també hi estem treballant".

La nit dels fets

La família de la menor de 16 anys ha expressat la seva satisfacció amb la detenció. Els fets van succeir l'1 de novembre de 2021 al polígon de 'Les Comes'. La jove sortia de la discoteca Epic i es dirigia per un polígon a l'estació del tren per tornar a casa. Allà la van abordar i agredir brutalment. Després va ser abandonada inconscient i nua fins que un camioner la va trobar mig morta amb un traumatisme cranioencefàlic.





La menor va quedar ingressada a l'Hospital Sant Joan de Déu de la capital catalana, on va haver de ser intervinguda quirúrgicament i va romandre en el centre gairebé dos mesos fins que va obtenir l'alta hospitalària.



L'advocat de la família afirma que han viscut sumits en un "temor constant i permanent" pel "trauma" i les seqüeles que té la menor: pèrdua d'audició en una oïda i diversos esquinçaments interns. Ha explicat que, després de més de cinc intervencions quirúrgiques, la menor segueix en tractament mèdic.