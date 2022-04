Andrea Motis, un dels noms propis del jazz a Catalunya

L'excepcionalitat en el món de l'art sempre ve de la genialitat. Obtenir el reconeixement del gran públic a Catalunya en un gènere com el jazz està a l'abast de molt pocs. Sigui per la poca cultura jazzística o per l'escàs suport dels mitjans de comunicació, l'èxit sense contemplacions de l'Andrea Motis en el món de la música és una excepció en un sector on l'altaveu només el tenen altres tipus de gèneres. Amb ella ha parlat d'aquest tema i de molts altres la Tània Sarrias a 'Punts de vista'

Andrea Motis ens presenta el seu nou disc 'Loopholes', on fusiona el jazz amb el soul i el funk que l'acosta a la música de la seva generació. L'artista barcelonina s'ha allunyat en aquesta ocasió de la seva zona de confort per submergir-se en sonoritats i colors que sempre han entrat en les seves preferències musicals. Tal com passa amb molts altres artistes actualment, la saxofonista ha optat per l'autoedició, i n'ha explicat els motius a 'Punts de vista'

El tret de sortida de la nova gira de Motis tindrà lloc dins el Festival Guitar BCN el pròxim 5 de maig a la Sala Apolo. Un tour que la portarà pel continent Europeu recorrent països com França o Lituània. Abans d'emprendre tot aquest recorregut, Andrea Motis ha interpretat a 'Punts de vista' el tema 'Babies' en directe.