L'ajuntament confia arribar a un acord amb el servei de neteja

El tinent d'Alcaldia de Cultura i Comunitat i regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, espera resoldre el conflicte laboral del servei de neteja de la ciutat abans del començament de la vaga. En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Martí ha afirmat que "comença a haver-hi capacitat empàtica per les dues parts" implicades en el conflicte. El servei de neteja de Barcelona té previst fer vaga entre el 24 i 29 d'abril a la nit, just la setmana després de la diada de Sant Jordi, per protestar contra les condicions salarials.

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat que es facin "tots els esforços possibles" per evitar l'aturada i la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Janet Sanz, s'ha mostrat confiada que "hi ha temps per a l'acord". En cas que no hi hagi una entesa per evitar la vaga, l'Ajuntament demanarà a la ciutadania que tregui el mínim de brossa indispensable.

Serveis mínims Per garantir que la ciutat no desemboqui en problemes de salubritat en cas que la vaga s'acabi produint, la Generalitat ha establert uns serveis mínims: Servei del 50% en la recollida selectiva de vidre, envasos i paper i cartó.

El servei de recollida en espais com centres sanitaris i assistencials, escoles i mercats no patirà alteracions.

La recollida de fracció orgànica s'haurà de fer almenys cada 48 hores.

Es mantindrà el servei habitual en la recollida de xeringues i en la recollida d'animals morts.

Les empreses hauran de disposar dels equips necessaris per atendre emergències "inajornables" quan al manteniment del clavegueram i de les fonts.

En el cas de la recollida de residus voluminosos, el servei només actuarà "en els casos que impedeixin el pas dels vianants o la circulació viària".

Servei mínim del 33% quant a les deixalleries.

La neteja viària (neteja dels parcs, les platges i el buidatge de les papereres) tindrà dues neteges alternes durant la vaga.

Pel que fa als esdeveniments multitudinaris lúdics i esportius i els botellots, s'efectuarà la neteja i la recollida de les escombraries el mateix dia o l'endemà d'haver-se produït. Aquesta activitat mínima la prestarà preferentment el personal que no exerceixi el seu dret a vaga i les empreses han d'assegurar que les persones designades per fer els serveis mínims rebin una comunicació "formal i efectiva" de la designació. A més, l'escrit indica que si durant les diferents jornades de recollida d'escombraries no s'han retirat completament els residus, les tasques de neteja hauran de continuar en les jornades laborals següents fins a la seva retirada total.

Motius de la vaga Els 4.000 empleats que tenen previst fer la vaga, convocada pel sindicat UGT i que compta amb el suport de CCOO i CGT, volen protestar així pel fet que les quatre empreses contractades per l'Ajuntament no els han actualitzat el sou segons l'IPC des del 2018. La vaga seria la primera des del 1982 i afectaria la neteja dels carrers, la recollida d'escombraries i la neteja de fonts i clavegueram.