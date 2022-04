La prudència marca les primeres hores sense mascaretes

Primer dia sense mascaretes als interiors. Només cal a centres sanitaris, transport i farmàcies. A les empreses i en determinats sectors, queda en mans de Salut Laboral. Una mesura que genera satisfacció a diferents sectors com el de la restauració, els gimnasos o l'oci nocturn, que ho veuen com una passa més cap al retorn a la normalitat.

Tot i això, a molta gent li està costant treure-se-la per prudència. Una part la manté posada quan surten del transport públic, i als bars i restaurants molta gent se la treuen solament per consumir. Alguns treballadors també han optat per no desfer-se d'ella i asseguren que la continuen portant per respecte als clients i perquè és "estrany" no fer-la servir després de dos anys.