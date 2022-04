Després de dos anys de pandèmia, ens trobem amb una situació similar que abans: sense gairebé restriccions. Aquest dimecres per fi podrem anar sense mascareta als espais interiors després que aquest dimarts els infants ja van poder fer classes sense ella. El Consell de Ministres ha aprovat el reial decret que modifica la norma vigent sobre l'ús de la mascareta.

01.11 min La mascareta deixa de ser obligatòria als espais tancats | Maria Huguet

En alguns llocs concrets, però, seguirà sent obligatòria. Així, s'haurà de fer servir als centres sanitaris, residències i en el transport públic. Als llocs de treball, cada empresa decidirà si els seus treballadors han de portar-la o no. A més, se supervisarà l'evolució de la pandèmia per determinar si es fa un pas enrere o si es manté la nova normativa. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha insistit que és el "moment oportú" per a prendre aquesta mesura "molt meditada".

On seguirà sent obligatòria? Les mascaretes deixen de ser obligatòries després de 700 dies a gran part dels espais tancats. Però encara hi haurà llocs concrets on serà necessària portar-la: Centres, serveis i establiments sanitaris : els treballadors i visitants de centres sanitaris, com els hospitals i farmàcies, encara hauran de mantenir la mascareta. En canvi, els pacients ingressats no, tret que estiguin fent ús d'espais comuns.

: els treballadors i visitants de centres sanitaris, com els hospitals i farmàcies, encara hauran de mantenir la mascareta. En canvi, els pacients ingressats no, tret que estiguin fent ús d'espais comuns. Centres sociosanitaris: a les residències, hauran de portar-la empleats i els visitants, però no els majors que hi viuen allà.

a les residències, hauran de portar-la empleats i els visitants, però no els majors que hi viuen allà. Per al conjunt de la població, l'haurem de portar al transport públic, excepte a les andanes i estacions. També al transport aeri, per ferrocarril, autobusos o en el cas d'espais tancats de vaixells on no es pot mantenir la distància d'1,5 metres. Sanitat relaxarà l'ús de la mascareta en interiors després de Setmana Santa Beatriz Gálvez | Anna Bañeres | Elena Santos Els experts recomanen, però, que si notem símptomes de la covid, la portem per precaució, així com si ens trobem a un espai amb molta gent o amb poca distància interpersonal. I és que encara que les màscares deixin de ser obligatòries, es recomana el seu ús a totes les persones vulnerables: immunodeprimits, majors de 65, malalts amb patologies de risc o embarassades.

I a les empreses, què? En l'entorn laboral, de manera general, la mascareta també deixa de ser d'obligatori ús, però serà cada empresa i el departament de riscos laborals els que prendran la decisió sobre les mesures adequades. Això ha generat un clima d'incertesa i por per si es crea una situació de confrontació entre l'empresa i els treballadors. La ministra de Sanitat ha assegurat que "la norma general" és que les mascaretes "no seran obligatòries" tret que ho determini el departament pertinent en funció del risc a què estiguin exposats els empleats. Està previst que es publiqui una actualització amb una guia d'actuació detallada.