Hi ha pocs actors amb el do de la idoneïtat de Peter Vives. Funciona en tots els registres, sigui en una comèdia esbojarrada o en una història d'amor en una nit a Barcelona. Podríem dir allò tan antic de "la càmera l'estima", però a part d'això, darrere de la carrera de l'actor català hi ha molt més! L'actor ha presentat a 'Punts de vista' amb Tània Sarrias la seva nova sèrie, 'Sentimos las molestias'.

Aquesta nova sèrie de Movistar+ està protagonitzada per Antonio Resines i Miguel Rellán, i Vives es posa en la pell en aquesta ocasió de l'antagonista. Són capítols de 30 minuts que narren la història de dos amics: Rafael Müller, un director d'orquestra, i Rafael Jiménez, una vella estrella del rock. Tot canvia quan la dona de Müller el deixa i pateix una caiguda; Jiménez és l'encarregat d'acollir-lo.

Peter Vives en aquesta ocasió és un director jove que vol agafar el relleu de Müller al capdavant de la Filarmònica d'Espanya. A 'Punts de vista' ha explicat com es troba interpretant aquest rol i quines creu que són les claus de la bona acollida de la sèrie. 'Sentimos las molestias' és una de les grans apostes de la ficció espanyola de la temporada i ha posat en relleu la necessitat de continuar donant oportunitats a actors que ja han arribat a l'edat de jubilació.