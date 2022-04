Un total de 373.900 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest dijous a les 15.00 hores fins aquest divendres a la mateixa hora en el marc de l'operació sortida de Setmana Santa, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Es tracta d'un 1% més dels previstos. Si es compara amb operacions similars prèvies a la pandèmia, els valors són inferiors.

Per exemple, un 5,2% menys que el 2018 o un 7,4% menys que el 2017. Els problemes circulatoris més destacats d'aquest divendres s'han registrat a diversos trams de l'AP-7, i també a la C-32. Segons Trànsit, hi ha hagut una distribució escalonada de destinacions cap a la muntanya i cap a la platja. El pic de retencions a tot Catalunya ha estat de 151 quilòmetres.

La mobilitat cap a les destinacions de platja s'han concentrat en l'eix de l'AP-7, en la que és la primera Setmana Santa sense peatges en aquesta via. També hi ha hagut intensitat de trànsit a la C-32, tant al nord com al sud. Pel que fa a la muntanya, s'han registrat cues a la C-16 i, en menor mesura, a la C-17.

Aquest divendres al matí, les principals retencions i congestions s'han registrat entre les onze del matí i la una del migdia, arribant a un pic màxim d'intensitat mitjana per hora a les dotze, amb 7.400 vehicles sortint en un quart d'hora de l'anell metropolità.

El pic de retencions a tot Catalunya ha estat de 151 quilòmetres, el mateix que el 2018 i per sota del pic del 2017, que va ser de 167 quilòmetres.