Després de dos anys suspeses per la pandèmia, les processons de Setmana Santa han tornat als carrers de Catalunya. Algunes de les més populars ja s'han dut a terme i han aplegat centenars de visitants.

La dansa de la mort

La Mort ha tornat a dansar pels carrers de Verges després de dos anys sense processó arran de la pandèmia. Centenars de persones han anat fins al poble per veure els esquelets dansant al so del tabal i reviure una tradició que es remunta a l'Edat Mitjana. La celebració ha tornat amb força; ho prova que, des de dimarts, ja s'havien esgotat les 1.400 entrades per veure el Misteri de la Passió a la plaça. A més, per primer cop hi ha hagut dones manages i després de 23 anys, s'han renovat els cascs de la Dansa per uns de nous de paper més resistent. L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, subratlla que el poble porta "molts mesos preparant la processó" i que tenia "molta il·lusió" per recuperar-la després de la frenada obligada per la covid-19.