Aragonès ha defensat la República com el "millor" projecte per Catalunya

La Generalitat ha commemorat per primer cop el dia de la República que va proclamar el president Francesc Macià, avui fa 91 anys. Ho ha fet en una celebració sòbria al Palau. El president del Govern català, Pere Aragonès ha qualificat el discurs de Macià d'acte de sobirania i de voluntat popular. Ha defensat que l'esperit de 1931 encara és vigent i ha reivindicat la república com el millor projecte per a Catalunya.

Aragonès ha afirmat que l'acte institucional per commemorar la proclamació de Macià no es tracta només d'un acte de record i homenatge sinó que també vol que serveixi per "refermar el compromís republicà de la societat catalana". En aquest sentit, ha fet una crida a "tornar a posar en valor la justícia, la llibertat i la fraternitat com a pilars per construir un futur de benestar i prosperitat".

I és que, segons ha dit el president, el 14 d'abril també ha de servir per reivindicar la República catalana com un projecte per a la "Catalunya sencera" i una proposta que "l'únic que busca és millorar la vida de la gent".

El president de la Generalitat s'ha referit a la proclamació de la República catalana com un "acte de sobirania immens i grandiós fruit de la voluntat popular".