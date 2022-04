Sabies que qualsevol objecte pot ser convertida en NFT? Les inicials venen de “Non -Fungible Token”. Per tant, qualsevol cosa pot transformar-se en una obra d’art digital certificada. Segons explica al programa ‘Punts de vista’ Oriol Armengou, de la Galeria House of Chappaz, NFT és un sinònim d’un certificat digital d'autenticitat que assegura que aquella obra és única i intransferible.

Obra digital a l'exposició 'This Fucking Name' RTVE Catalunya

‘This Fucking Name’ és la primera exposició sobre el món dels NFTs a Barcelona. Les obres les podem trobar a món virtual o al món físic a la galeria House of Chappaz que es pot visitar fins al 30 d’abril. Un dels objectius d’aquesta exhibició experimental és explicar de manera clara al públic què és una NFT i com funciona. A més, pretén ajudar els artistes a entendre “com utilitzar aquest format per expressar la seva obra i ampliar el seu discurs”, apunta Armengou.