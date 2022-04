Hi ha la llegenda que el segon finalista de les diferents edicions d'OT és el que s'acaba emportant més suport per part dels espectadors. Sigui veritat o no, és evident que David Bisbal o Manuel Carrasco, han tingut respectivament les carreres més fructíferes de la primera i segona edició del format televisiu. Un fenomen que s'està repetint amb Aitana, que va ser segona d''OT 2017' i que actualment es troba en els primers llocs de les llistes de vendes espanyoles.

El dia 1 d'abril la cantant catalana publicava el seu nou senzill, 'En el coche', i amb poc més d'una setmana ja acumula més de 3.300.000 visualitzacions a Youtube. Unes xifres a l'abast de molt pocs que la converteixen en una de les cantants espanyoles més seguides pel públic. El nou single s'aparta una mica dels sons llatins per abraçar de ple els himnes de discoteca. Amb una base musical i una tonada contagiosa, el nou single de la concursant d''OT' té tota la pinta d'allargar el seu recorregut a les pistes de ball fins a convertir-se en una de les cançons de l'estiu.

Aitana es troba immersa en la preparació de la seva gira que porta el nom de ​​'11 Razones + Tour 2022' i que donarà el tret de sortida a casa, el dia 3 de setembre al Palau Sant Jordi de Barcelona.