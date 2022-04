Jocs de claus per estimular les nostres relacions de parella

Cansats de les rutines de parella? Necessiteu nous estímuls en la vostra relació? Aquest dimecres 13 arriba als cinemes 'El juego de las llaves', una de les comèdies espanyoles de l'any. Un dels seus protagonistes, l'actor i director vallenc Ricard Farré, ha passat per 'Punts de vista' per parlar-ne amb Tània Sarrias.

Divertida, atrevida i amb un punt picant, 'El juego de las llaves' no sabem si ens resoldrà els nostres problemes sexeafectius, però segur que ens convida a sortir del cine amb un somriure. La cinta està protagonitzada per un reguitzell de cares populars com Miren Ibarguren, María Castro o Tamar Novas. Ricard Farré ens ha explicat com ha estat l'experiència de treballar amb actors i actrius tan reconeguts.

Farré compagina la promoció de la pel·lícula amb més projectes en diferents disciplines artístiques, que van de la música a la direcció de curtmetratges. Va debutar com a actor ja fa més de dotze anys i l'hem pogut veure al teatre a 'L'Avar', al cinema amb pel·lícules com 'Any de Gràcia' i a la televisió a sèries com 'La Riera'.