Condemna del sector del taxi per la mort a ganivetades d’un taxista al carrer Sifó del barri de la Bordeta. Els taxistes fan una marxa lenta a Lleida per mostrar el seu rebuig a aquest assassinat i denuncien la situació d'inseguretat que pateixen per fer la seva feina.

Els companys de la víctima que treballen a la ciutat han tornat a fer el mateix recorregut amb un crespó negre lligat a l'antena del taxi. D'altres han deixat, al lloc on van trobar l'home, diverses corones de flors en la seva memòria.

El col·lectiu denuncia la inseguretat que, diuen, pateixen per fer la seva feina. "És una inseguretat que ens persegueix des de fa molt temps. Portem ja diverses agressions. El sector del taxi sempre està exposat a totes les situacions difícils que et puguis imaginar", assegura Javier de Juan, president de Teleradio Taxi.

Per això, exigeixen mesures de protecció urgents. Demanen a l'Ajuntament la subvenció de mampares protectores o l'autorització per instal·lar càmeres als vehicles, entre d'altres.

"Que les administracions es posin les piles i posin mitjans per a evitar aquestes situacions. Ja els estem advartint fa temps que aquestes coses podien passar", reclama el president del sindicat Taxi Catalunya (STAC), Luis Berbel.

Els taxistes demanen més seguretat

No només els taxistes de Lleida, sinó també els de Barcelona que és on més taxis operen de Catalunya. Denuncien el perill de treballar, sobretot, a la nit és on més problemes troben els conductors. La principal queixa és la manca de seguretat.

"Igual que a Lleida, no hi ha seguretat. No saps a qui portes. A la nit, els dissabtes... la gent va beguda, i no saps qui són. No vas tranquil. Els clients de la nit són diferents", detalla un taxista de Barcelona.

“Sempre anem amb la por al cos, sobretot els companys de nit“

Des de fa temps l'associació Elite Taxi fa temps que demana a l'Institut Metropolità del Taxi (IMT) més elements de seguretat, com la instal·lació obligatòria de càmeres de seguretat. "Segur mai hi vas, però nosaltres demanem les càmeres perquè així, almenys, si et fan alguna cosa, que la persona pugui estar localitzada. Sempre anem amb la por al cos, sobretot els companys de nit. Esperem que la IMT fiqui la mà en el tema de les càmeres", assegura una taxista barcelonina.

“Si cal, puc presentar les imatges als Mossos d'Esquadra i és una prova fonamental“

Alguns conductors ja la porten incorporada de manera discreta al mirall del retrovisor interior del vehicle: "No és legal ni il·legal, és alegal. No et poden denunciar per això. Quan un client veu que les llums parpellegen, això els influeix. Les he posat per seguretat. Les imatges les puc guardar en un pendrive i, si cal, les puc presentar als Mossos d'Esquadra i és una prova fonamental".

L'IMT denega l'ús d'aquests dispositius de gravació perquè, al·lega, els taxis ja porten el sistema de seguretat 112, que consisteix en un sistema d'alerta que s'activa prement un botó d'emergència exterior o al peu de l'embragatge que enregistra automàticament el so de tot el que es produeix a dins del cotxe, però molts taxistes dubten de la seva eficàcia.