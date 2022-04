Les dones gitanes demanen pas

Prop del 50% de les dones gitanes no tenen estudis i el 13% són analfabetes. És per això que fan falta accions que promoguin la igualtat i exemples com el de l'Amanda, una noia gitana de 25 anys, que estudia la carrera d'integració social i fa pedagogia per acabar amb l'absentisme escolar dels nens i nenes gitanes. Ella encara és una excepció, però cada cop són més habituals casos com el seu.

Aquesta setmana s'ha commemorat el Dia Internacional del Poble Gitano, un moment en què afloren els reptes d'aquesta comunitat. Com per exemple, la necessitat d'incidir en el reconeixement dels drets de les dones i la lluita constant contra la discriminació a tots els nivells i àmbits de la societat.

La preocupació per la formació també arrela entre les dones més grans. Més enllà de la situació familiar, una de les traves que es troben és la bretxa digital. Actualment, el 25% de les llars gitanes no compta amb equipaments informàtics per connectar-se a internet.