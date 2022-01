El Departament d'Igualtat i Feminismes ha començat a fer les primeres passes per dur al Parlament una llei catalana contra el racisme. A partir de la setmana vinent s'enceta una consulta pública oberta a tota la ciutadania i que vol posar l'accent en col·lectius minoritaris vulnerables per assentar les basses del primer esborrany de la futura norma. La consellera Tània Verge considera "inadmissible" que una societat democràtica permeti encara avui una vulneració tan "greu" dels drets humans com el racisme. El procés participatiu serà telemàtic durant les primeres setmanes i a partir del gener es crearan grups de treball territorials i temàtics per abordar les múltiples expressions del racisme.

01.11 min El Govern promou una llei catalana contra el racisme - MARGA ESPARZA

Una llei pionera Segons el Govern, es tracta d’una llei que tractarà les diferents formes i expressions del racisme, com l’antigitanisme, la islamofòbia, la xenofòbia i altres formes de discriminació ètnico-racial. La norma abordarà el racisme de manera integral, incloent-hi tant el racisme estructural com el racisme institucional que poden exercir els propis poders públics. D’aquesta manera, es vol aplicar la perspectiva antiracista a totes les polítiques públiques i a tots els nivells de l’administració. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, atén els mitjans al barri de La Mina El text legal donarà compliment a una directiva europea de l'any 2000 relativa a l'aplicació del principi d'igualtat de tracte de les persones independentment del seu origen racial o ètnic, i incorporarà les prioritats i actuacions que s’inclouen al Pla d’Acció per l’Antiracisme de la Unió Europea 2020-2025. La llei vol erradicar les múltiples formes de desigualtat, discriminació i violència ètnico-racial que afecten les persones racialitzades i/o migrants a Catalunya.

Increment de la conflictivitat La llei pretén donar resposta a tota una sèrie de problemàtiques relacionades amb la discriminació que han anat en augment en els darrers temps. Segons l’informe anual de SOS Racisme del 2020, es van identificar 182 situacions de racisme a Catalunya, de les quals només 99 van ser denunciades com una vulneració de drets amb motivació racista. El mateix any, la Fundació Secretariat Gitano inclou al seu registre 633 casos de discriminació i antigitanisme, i l’Observatori de la Islamofòbia a Catalunya, 19 casos d’islamofòbia manifesta i 15 casos de vexacions personals. A més a més, informes d’organismes internacionals de drets humans com el de la FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) del 2020 denuncien la persistència del racisme i l’auge de la ideologia d’extrema dreta a tota la Unió Europea, amb l’augment dels discursos i els delictes d’odi per motius racistes. Coincidint amb el Dia dels Drets Humans, la Conselleria d'Igualtat i Feminismes ha posat en marxa una campanya a les xarxes socials. “No sóc racista però...



n̷o̷ ̷p̷o̷r̷t̷o̷ ̷l̷e̷s̷ ̷n̷e̷n̷e̷s̷ ̷a̷ ̷l̷'̷e̷s̷c̷o̷l̷a̷ ̷d̷e̷l̷ ̷b̷a̷r̷r̷i̷ ̷p̷e̷r̷q̷u̷è̷ ̷é̷s̷ ̷p̷l̷e̷n̷a̷ ̷d̷e̷ ̷g̷i̷t̷a̷n̷o̷s̷.



No justifiquis el #racisme. No et justifiquis, #NoHiPosisPeròs.#10D #DretsHumans pic.twitter.com/t5CmHTdrLe“ — Igualtat i Feminismes (@igualtatcat) December 10, 2021