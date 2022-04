La Generalitat denuncia greuges en l'acollida de refugiats

La Generalitat demana a l'Estat més recursos i capacitat de decisió per poder atendre com cal els refugiats ucraïnesos que arriben a Catalunya. Segons xifres del govern espanyol, a Catalunya gairebé 8.000 ucraïnesos dels 19.000 que han arribat fugint del conflicte tenen ja la protecció temporal activada. I segons la secretària d'Igualtats i Migracions, Mireia Mata, pràcticament uns 3.000 infants i joves ja estan escolaritzats.

A banda de recordar la necessitat de disposar de més recursos provinents de l'Estat i de fons europeus per assistir a ucraïnesos, Mata assenyala el "greuge comparatiu" que s'està produint respecte a d'altres persones que, per exemple, van fugir de l'Afganistan i que "aquests dies estan veient denegades les seves sol·licituds de condició de persona refugiada".

De les persones arribades des de l'inici de la guerra a Ucraïna, es calcula que gairebé 6.300 es troben en allotjaments d'urgència proporcionats per entitats especialitzades, mentre que els dos terços restants han rebut suport per part de xarxes familiars i de proximitat, amb el suport dels serveis municipals d'acollida i de la Generalitat.

Al centre que es va inaugurar el 23 de març a la Fira de Barcelona s'informa als refugiats de qüestions relacionades amb l'atenció sanitària, l'accés al treball, l'escolarització i els serveis d'atenció a les violències masclistes i LGBTIfòbiques, entre altres. Des que es va posar en marxa, en aquest espai s'han dut a terme 818 atencions, amb una mitjana de 54 al dia, segons dades facilitades per la delegació del Govern a Catalunya.

La solidaritat que troben els refugiats

A banda de les famílies que han decidit acollir compatriotes a casa seva, la comunitat ucraïnesa també s'ha organitzat per donar suport als que arriben sense pràcticament recursos. Sovint, aquest ajuda s'articula a partir d'iniciatives particulars. És el cas de l'Olena, propietària d'una agència de viatges a Barcelona. En ple ERTO, ha reconvertit l'espai en un petit magatzem que funciona com un centre d'ajuda i on no donen l'abast.

01.48 min Ajuda directa als refugiats ucraïnesos

No els cal massa espai perquè tant bon punt arriben les donacions es treballa per donar sortida al material el més aviat possible. S'han trobat amb algunes complicacions, com ara que a l'hora d'enviar medicaments moltes medecines no estan allà homologades amb els noms a què estem acostumats aquí. Han calculat que cada dia atenen de mitjana unes 300 persones.