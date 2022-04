Millora per als pacients amb càncer de pròstata avançat

Un dels autors de l'estudi i cap del Grup de Tumors Genitourinaris, del SNC i Sarcoma del VHIO, el doctor Joan Carles, apunta que les troballes, combinades amb l'evidència d'altres estudis, incideixen en la idea que la intensificació primerenca del tractament és més efectiva que l'ús dels tractaments que es fan servir seqüencialment quan la malaltia s'ha tornat resistent.

Les dades recollides per l'estudi ja s’havien avançat durant una sessió plenària del congrés anual de la Societat Europa d'Oncologia Mèdica (ESMO), celebrat l'octubre del 2021. A l'estudi hi van participar 1.173 pacients que es van dividir en diferents grups per buscar quina era la combinació de noves teràpies que oferia un resultat millor.

Els diferents tractaments que es van provar no eren nous sinó que en estudis previs ja s'havien mostrat eficaços en el maneig dels pacients amb càncer de pròstata resistent a la castració com a hormosensible metastàtic. La diferència és que se n'ha plantejat l'ús des de l'inici de manera combinada i no seqüencialment, com es feia fins ara. El doctor apunta que la combinació amb millor resultat és en la què s'administra l'abiraterona combinada amb prednisona juntament amb la privació d'andrògens i docetaxel.