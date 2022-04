El jutjat d'instrucció número 2 de Mataró investiga la direcció de l'antiga residència Ca n'Amell de Premià de Mar (Maresme) per un cas d'homicidi per imprudència professional. Ho fa després que durant els primers mesos de la pandèmia morissin 87 dels 200 residents.

"La prèvia situació de desordre va tornar en caos provocant un greu brot que va concloure amb la mort de nombrosos residents, a molts de les quals ni tan sols se'ls va donar un final de vida digne, i amb la causació de greus lesions i patiments a uns altres per falta d'alimentació, hidratació, cures, higiene i dispensació de medicacions prescrites". Així descriu la fiscal Montserrat Poderós el viscut en la residència Ca N’Amell entre l'1 de març i el 30 de maig de 2020. Una extensa querella de 62 pàgines que ja investiga el jutjat de Mataró.

El jutjat de Mataró investiga la direcció de l'antiga residència Ca n'Amell

Van morir 87 persones (62 en el centre residencial, 24 en dispositius sanitaris i un en el seu domicili) a conseqüència de "les negligències comeses i consentides pels querellats", afirma.

La fiscal destaca "la gravetat del sofriment provocat als usuaris donada la desatenció a la qual van ser sotmesos", ja que ni el director de la residència ni la directora mèdica "van adoptar les mesures necessàries per a evitar-lo". Per això els acusa d'homicidi i lesions per imprudència professional greu i de tracte degradant.

La residència, de fet, va ser intervinguda per la Generalitat el 17 d'abril d'aquell any davant un seguit d'irregularitats en la gestió del centre.

Situacions "dantesques", abandonament de pacients i falta d'higiene La querella descriu situacions "dantesques". La Fiscalia explica que la residència ja presentava "greus dèficits, coneguts i acceptats pels querellats", abans de la pandèmia. Entre altres coses, no hi havia suficient personal i les nits i els caps de setmana tampoc personal mèdic ni infermer en el centre. Així que els residents dependents no s'alimentaven, ningú s'assegurava que prenguessin medicació i no s'oferien cures pal·liatives. A més de falta d'higiene i altres greus deficiències. Per exemple, els empleats ni tan sols tenien esponges per als ancians: per ordre dels querellats s'usava paper de mans "per ser més econòmic". O els timbres d'alerta estaven inutilitzats. En aquestes circumstàncies de precarietat, el no adoptar les mesures necessàries va afavorir la ràpida expansió del virus quan es van donar els primers contagis, a mitjans de març, raona la fiscal. Ja el 20 de març el servei de vigilància epidemiològica va donar instruccions de com procedir (els coneguts plans de contingència). Però segons la Fiscalia, ni es va formar als treballadors, ni se'ls va dotar de material de seguretat, ni es va aïllar als malalts que “deambulaven lliurement pel centre sense control i sense mascaretes”. “La expansión del virus se vio favorecida en esas circunstancias (relata la fiscal) porque, además, se añadió que no adoptaron ningún tipo de medidas para evitar contagios: "el desorden se tornó en caos"...a numerosos residentes "ni siquiera se les dio un final digno" pic.twitter.com/nIhs0SZZkJ“ — Isabel Palacios (@Palacios_Isabel) April 6, 2022 També es va implicar l'equip d'atenció primària de Premià de Mar, que durant els següents dies i en successives visites va constatar i va documentar la "total desatenció dels protocols" i, a més, "els obstacles que posava la direcció del centre a la seva actuació". Els informes que incorpora la querella relaten situacions terribles. Sis ancianes trobades aïllades en el gimnàs, passant fred, sense bany ni polsadors d'avís. Tres pacients amb sospita de pneumònia per als quals se sol·licita oxigen, però la bombona manca de les connexions necessàries. Detecten pacients amb llençols bruts i bolquers dobles. O encara pitjor. Amb bolquers amb femta i orina. Cuidadors que fan sortir als residents per a donar-los menjar en zones comunes. Pacients desorientats pels passadissos. Altres perduts. Uns altres sense identificar. Alguns que s'automediquen. Bombones d'oxigen buides. Residents que han sofert caigudes -trencament de fèmur inclòs- i no s'ha registrat. EPIs bruts "pertot arreu". Un resident mort del qual no saben dir quan va morir. Pacients descalços i a mitjà vestir. Uns altres no desdejunen perquè són dependents i ningú els ha ajudat.

