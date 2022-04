"La previa situación de desorden tornó en caos provocando un grave brote que concluyó con la muerte de numerosos residentes, a muchos de las cuales ni siquiera se les dio un final de vida digno, y con la causación de graves lesiones y padecimientos a otros por falta de alimentación, hidratación, curas, higiene y dispensación de medicaciones prescritas". Así describe la fiscal Montserrat Poderoso lo vivido en la residencia Ca N’Amell de Premià de Mar (Barcelona) entre el 1 de marzo y el 30 de mayo de 2020. Una extensa querella de 62 páginas que ya investiga el juzgado de instrucción 2 de Mataró.

Fallecieron 87 personas (62 en el centro residencial, 24 en dispositivos sanitarios y uno en su domicilio) como consecuencia de "las negligencias cometidas y consentidas por los querellados", afirma.

Y destaca "la gravedad del sufrimiento provocado a los usuarios dada la desatención a la que fueron sometidos", ya que ni el director de la residencia ni la directora médica "adoptaron las medidas necesarias para evitarlo". Por eso les acusa de homicidio y lesiones por imprudencia profesional grave y de trato degradante.

Situaciones "dantescas", abandono de pacientes y falta de higiene

La querella describe situaciones "dantescas". La Fiscalía explica que la residencia ya presentaba "graves déficits, conocidos y aceptados por los querellados", antes de la pandemia. Entre otras cosas, no había suficiente personal y las noches y los fines de semana tampoco personal médico ni enfermero en el centro.

Así que los residentes dependientes no se alimentaban, nadie se aseguraba de que tomaran medicación quienes la tenían pautada y no se ofrecían curas paliativas. Amén de falta de higiene y otras graves deficiencias. Por ejemplo, los empleados ni siquiera tenían esponjas para asear a los ancianos: por orden de los querellados se usaba papel de manos "por ser más económico". O los timbres de alerta estaban inutilizados.

En estas circunstancias de precariedad, el no adoptar las medidas necesarias favoreció la rápida expansión del virus cuando se dieron los primeros contagios, a mediados de marzo, razona la fiscal. Ya el 20 de marzo el servicio de vigilancia epidemiológica dio instrucciones de cómo proceder (los conocidos planes de contingencia). Pero según la Fiscalía, ni se formó a los trabajadores, ni se les dotó de material de seguridad, ni se aisló a los enfermos que “deambulaban libremente por el centro sin control y sin mascarillas”.

También se implicó el equipo de atención primaria de Premià de Mar, que durante los siguientes días y en sucesivas visitas constató y documentó la "total desatención de los protocolos" y, además, "los obstáculos que ponía la dirección del centro a su actuación".

Los informes que incorpora la querella relatan situaciones terribles. Seis ancianas halladas aisladas en el gimnasio, pasando frío, sin baño ni pulsadores de aviso. Tres pacientes con sospecha de neumonía para los que se solicita oxígeno, pero la bombona carece de las conexiones necesarias.

Detectan pacientes con sábanas sucias y pañales dobles. O aún peor. Con pañales con heces y orina. Cuidadores que hacen salir a los residentes para darles comida en zonas comunes. Pacientes desorientados por los pasillos. Otros perdidos. Otros sin identificar. Algunos que se automedican. Bombonas de oxígeno vacías. Residentes que han sufrido caídas -rotura de fémur incluida- y no se ha registrado. EPIs sucios "por todas partes". Un residente muerto del que no saben decir cuando falleció. Pacientes descalzos y a medio vestir. Otros no desayunan porque son dependientes y nadie les ha ayudado.