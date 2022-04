L’actriu Natalia Sánchez va saltar a la fama per interpretar a ‘Teté’ a la sèrie de ‘Los Serrano’, un personatge que era catalana. I quina casualitat! Ara ella viu a Barcelona, juntament amb l’actor Marc Clotet i els seus fills Lia i Neo, i parla català perfectament! Així ho ha demostrat en la seva primera entrevista en català per televisió.

La madrilenya va visitar ‘Punts de vista’ per presentar la ficció espanyola de Netflix ‘Los herederos de la tierra’. La presentadora Tània Sàrrias l’ha felicitat pel seu bon accent i pronunciació. A més, el vídeo amb un fragment del programa s’ha fet viral a les xarxes socials. “Estic aclaparada i és una súper motivació que la gent et feliciti”, ha assegurat en una entrevista exclusiva a RTVE Catalunya.

Després de donar a conèixer el seu domini de la llengua, espera que li obrin portes per treballar a Catalunya: “Poques coses em farien tanta il·lusió ara mateix com poder fer un paper en català”. La intèrpret destaca la qualitat del cinema i les sèries en català i es declara fan. “Seria un luxe i un somni”, diu il·lusionada.

Com ha après català?

El motiu pel qual Natalia Sánchez ha après català tan bé és el Marc Clotet. Ha sigut l’actor barceloní que li ha ensenyat l’idioma parlant-lo. “És el meu profe. Avui en dia, em corregeix mil coses, m’ensenya mil coses i el tinc fregit perquè hi ha molts dubtes i no paro de preguntar-li”, detalla. L’actriu només va assistir a dues classes de català a Madrid abans de venir a viure a Barcelona el 2018: “Eren dones de 60 anys que no havien pogut aprendre l'idioma a l'escola en el seu moment per la dictadura”. No el sabien escriure.

Amb les dues sessions només va aprendre algunes paraules noves. Va ser durant dues setmanes quan va fer un “curs intensiu de català” per presentar-se al càsting del musical ‘Molt soroll per no res’ del Teatre Nacional de Catalunya. Amb l’ajuda de l’actriu Marta Calvó, va preparar-se un text en català antic. “Estava l’Àngel Llàcer i el Manu Guix i vaig entrar parlant en català. Imagina't el català que parlava! Tot inventat, jo súpernerviosa…”, explica. A partir d’aquell moment, l’actriu confessa que va tenir un “flechazo” amb l'idioma: “És una llengua preciosa, estic enamorada d'ella, així que per mi ha sigut un regal poder parlar de sobte, amb trenta anys, una nova llengua.”