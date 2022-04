Txell Miras porta la seva 'Identitat' a la 080

Després de dos anys de pandèmia i d'un hivern que ens ha convidat poc a sortir de casa, la primavera del 2022 promet una explosió de vida social on segur que la moda torna a recuperar el terreny perdut durant tot aquest temps. Com més sortim de casa, més importància donem al que ens posem per relacionar-nos amb el món. Tot i que ja va celebrar una edició la tardor passada, la 080 Barcelona Fashion celebrada aquests dies és més especial que mai i es noten les ganes de tornar a situar aquesta indústria cultural en el seu lloc. El programa 'Punts de vista' ha convidat a una de les dissenyadores catalanes que hi participaran, la Txell Miras, que ha conversat sobre el moment que viu el sector amb la Tània Sarrias.

Txell Miras presenta aquest dijous 7 d'abril la seva col·lecció 'Identitat' a la 080. L'edició d'enguany torna a ser en format digital, un fet que tal com ha explicat la mateixa dissenyadora vallesana no suposa un hàndicap sinó que és una oportunitat, ja que no existeixen tantes limitacions d'espai i permeten molta més creativitat a l'hora de concebre les desfilades.

La sèrie 'Identitat' serà la primera a sortir a l'escenari aquest dijous 7 d'abril i és una col·lecció inspirada en la tecnologia i en la necessitat de les màquines de tenir les mateixes sensacions que els humans. Hi predominen colors càlids com ocres, marrons o verd oliva combinats amb colors més freds representant la tecnologia: blanc, negre o gris. Txell Miras ha explicat al programa d'on provenen les seves inspiracions, de les que sabem que també beuen molt de la literatura.

