Comença un any més la Campanya de la Renda, aquest any marcada per les inversions en criptomonedes. Hisenda ha enviat 233.000 avisos a contribuents, 16 vegades més que l'any passat, per l'augment d'operacions amb aquest tipus de monedes. Aquest dimecres s'obre el termini per presentar la declaració de la renda referent a l'exercici 2021, en què l'alça de l'impost de les rendes més altes i els ERTO també han agafat protagonisme.

01.07 min Comença la campanya de la renda amb una alça de l'impost per a les rendes més altes | Climent Sabater

L'esborrany es pot demanar en línia a través de la pàgina web de l'Agència Tributària i es pot presentar per diversos canals: presencialment, per internet o per telèfon. Milers de contribuents estan cridats a presentar la seva declaració, que es pot tramitar fins al 30 de juny. En cas que surti a ingressar i s'esculli l'opció de domiciliació bancària, el termini s'acurta i serà fins al 27 de juny.

Les inversions en criptomonedes, gran novetat a la campanya 2021 Les inversions en criptomonedes s'hauran de declarar en cas d'haver ingressat més de 1.000 euros. És una de les novetats de la nova campanya de declaració de la renda, en què Hisenda ha multiplicat per 16 els avisos a contribuents amb criptomonedes. Segons el director general de l'Agència, Jesús Gascón, aquest creixement es deu tant a l'augment d'operacions amb aquest tipus de monedes com a l'increment d'informació disponible, facilitada per les entitats financeres. Hisenda ha enviat 233.000 avisos (14.800 la campanya anterior) a contribuents dels quals té indicis que operen amb criptomonedes i que podrien haver de declarar aquestes operacions. Per a facilitar aquest procés, la campanya 2021 incorpora una clau específica per a criptoactius, que són les caselles que cal emplenar. D'altra banda, alguns casos específics de pagaments amb Bizum també s'hauran de declarar.

Puja l'IRPF per a les rendes més altes A partir d'ara, hi haurà sis trams d'IRPF: l'impost aplicat a les persones que guanyin més de 300.000 euros a l'any pujarà un 2%. Els trams queden així: Primer tram, fins a 12.450 euros: 19% de tipus impositiu

19% de tipus impositiu Segon tram , des de 12.450 euros fins a 20.200 euros: 24% de tipus impositiu

24% de tipus impositiu Tercer tram, des de 20.200 euros fins a 35.200 euros : 30% de tipus impositiu

: 30% de tipus impositiu Quart tram, des de 35.200 euros fins a 60.000 euros: 37% de tipus impositiu

37% de tipus impositiu Cinquè tram, des de 60.000 euros fins a 300.000 euros : 45% de tipus impositiu

: 45% de tipus impositiu Sisè tram, a partir de 300.000 euros: 47% de tipus impositiu A més, els ciutadans que tinguin uns beneficis pels estalvis superiors a 200.000 euros hauran de tributar un 3% addicional, és a dir, un 26%. Altres novetats que inclou la campanya són les deduccions per als propietaris d'un pis o els llogaters que hagin fet “obres per reduir la demanda de calefacció i refrigeració”; l'exempció de tributar dels afectats pel volcà de La Palma per les ajudes rebudes; i també s'han de declarar subvencions, ajuts i préstecs per empreses i autònoms.

Qui ha de presentar la declaració de la renda? Totes aquelles persones que durant el 2021 van cobrar més de 22.000 euros estan obligades a presentar la declaració de renda. Han de prestar especial atenció els contribuents que han estat en ERTO, ja que la renda mínima que els obliga a fer el tràmit es redueix als 14.000 euros per tenir dos pagadors. En aquest cas, s'han d'haver rebut com a mínim 1.500 euros del segon pagador. Això farà que aquells que hagin estat en un ERTO en algun moment del 2021 hagin de revisar si tenen actualitzades les dades amb Hisenda o si encara arrosseguen problemes del primer any de pandèmia.

Com es pot fer la tramitació? El primer pas per presentar la declaració de la renda és consultar la informació fiscal, a què es pot accedir a través de la web de l'Agència Tributària. Caldrà tenir a mà el certificat o el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o el número de referència. Així, es pot comprovar que el domicili fiscal, els comptes bancaris, el sou i altres dades consten correctament en els arxius d'Hisenda. “��Ya está disponible la consulta de datos fiscales del ejercicio 2021➡️https://t.co/jzLfz5DRLQ Puedes acceder con certificado o DNI electrónico, Cl@ve PIN o con referencia de Renta renovada para esta campaña➡️https://t.co/GqqYyXMGaJ“ — Soporte Técnico AEAT (@informaticaaeat) March 16, 2022 En segon lloc, caldrà fer l'esborrany, que ja es pot demanar a través d'Internet en el portal de l'Agència Tributària. Un cop realitzat, el tributant pot escollir entre fer la declaració via web, que ja es pot presentar, presencialment o per telèfon. Des del 3 de maig, es podrà sol·licitar cita prèvia per atenció telefònica als números 91 553 00 71 i 91 535 73 26. En canvi, per poder fer-ho a les oficines, caldrà esperar fins al 26 de maig per poder concertar una cita a partir de l'1 de juny. La campanya tanca el 30 de juny i, a partir d'aquí, comença el període en el qual Hisenda efectua els pagaments als contribuents corresponents.