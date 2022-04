L'automatització de la restauració s'obre pas a Hostelco

Un hotel on tot gira al voltant de la intel·ligència artificial o una màquina que entrega begudes a través de reconeixement facial. Són les novetats tecnològiques a la fira Hostelco que se celebra a Barcelona. El sector de l'hostaleria i la restauració cada vegada es troba més robotitzat per facilitar el dia a dia de clients i treballadors.

Així, es multiplica l’oferta d’androides pensats per substituir o complementar tasques que durant dècades han fet cambrers, bàrmans o, més recentment, repartidors a domicili.

Alts costos d'introducció i buits legislatius

La fira Hostelco, que se celebra fins al dijous a Barcelona, mostra algunes d’aquestes innovacions que, tot i l’interès de part de l’empresariat, topa amb uns costos d’introducció elevats. Per exemple, un braç robòtic per automatitzar una barra de bar pot costar fins a 60.000 euros. També s'hi troba amb buits legislatius, com el que dificulta l’arribada a Catalunya de nous ‘riders’ automàtics de repartiment a domicili.