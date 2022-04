El saló gastronòmic Alimentaria ha tornat a Fira de Barcelona després de quatre anys de pausa amb l'esperança de recuperar-se després de la pandèmia. Això sí, ho fa amb una indústria alimentària preocupada per l'augment dels costos i per la inflació. Tot i això, des de l'obertura del saló s'ha vist una gran afluència de visitants i un ambient de pràctica normalitat, llevat de l'ús de la mascareta.

El director general de la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes, Maurici García de Quevedo, ha assegurat que creu que l'elevada inflació que pateix Espanya dificultarà al sector recuperar els nivells precovid. El directiu ha augurat que "serà un any molt difícil" perquè "aquest increment de costos tan important" augmentarà les despeses de les empreses i "retraurà una mica el consum".

Davant la complicada conjuntura econòmica generada per la guerra i a l'elevada inflació, la patronal FIAB reclama al Govern "una certa flexibilitat" per a adaptar-se a aquestes circumstàncies". En particular, la patronal creu que "no és el moment" d'aplicar a Espanya normativa "més ambiciosa" que el que es preveu per la Unió Europea. Per això, demanen no aplicar ara com ara la llei de residus o bé el reial decret d'envasos i residus d'envasos.

El Rei inaugura la Fira sense la salutació d'Aragonès i Colau El rei Felip VI ha inaugurat la 23 edició del Saló Alimentària a Barcelona sense la salutació protocol·lària prèvia del president Pere Aragonès ni de l'alcaldessa Ada Colau, com ja sol ser habitual en situacions d'aquest tipus. El cap de l'Estat ha arribat a Fira de Gran Via acompanyat pel ministre d'Agricultura, Luis Planas, per donar el tret de sortida a una nova edició del certamen gastronòmic. “➡️ El Rei Felip VI ha inaugurat avui el Saló @AlimentariaBCN.



Com ja és habitual, ni el president Aragonès, ni l'alcadessa Colau l'han rebut a l'arribada | @RTVECatalunya @Palacios_Isabel



➕Info a https://t.co/VMUMs9muYk pic.twitter.com/DCvGRMjHe5“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 4, 2022 Ha estat rebut per la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín; el president de la Cambra de Comerç d'Espanya i d'Alimentària, José Luis Bonet; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat; i el president d'Hostelco, Rafael Olmos. Una vegada dins, Aragonès i Colau sí que han posat al costat del rei a la foto inaugural. Es tracta d'un esdeveniment conjunt amb Hostelco en què s'esperen a uns 100.000 visitants. Toni Valls, director de la Fira Alimentària, afirma que aquesta edició gaudeix d'una "oferta més completa i transversal" pel que fa a la indústria alimentaria i ha posat en relleu que tots els sectors hi estan representats. "Li donem visibilitat a un sector que és motor econòmic", ha assegurat el director. En aquest sentit, ha destacat la importància del certamen a escala nacional i internacional. "Revalidem la nostra posició de lideratge en el sector", ha dit.

La Fira Alimentària, una "oportunitat" davant els problemes de subministrament El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha erigit la fira Alimentària com una "oportunitat" per a buscar nous proveïdors davant els problemes de subministrament. Ho ha dit en unes declaracions a TV3 en les quals ha subratllat que els compradors que acudeixen a l'esdeveniment compten amb un "aparador immillorable". "Sabem ja que grans empreses han decidit desplaçar compradors per a venir a buscar nous proveïdors, per tant, això s'ha convertit en una oportunitat més que en una dificultat", ha afegit. Ha destacat que aquesta fira és "molt emblemàtica" per a la institució i que, amb el Mobile World Congress de finals de febrer, confirma un retorn a la normalitat.

L'oferta de productes vegans, vegetarians i ecològics es multiplica Aquesta edició del certamen mostrarà l'auge dels productes vegans i vegetarians i dels succedanis "verds" de la carn i el peix. Noël o La Selva són algunes de les 3.000 empreses que exhibiran aquesta setmana no-vetats amb proteïnes vegetals destinades a uns consumidors cada cop més preocupats per qüestions com la nutrició o l'impacte ecològic de la cistella de la compra. 01.22 min La proteïna vegetal domina el Saló Alimentaria | Climent Sabater "Hem identificat que hi ha una tendència creixent a diversificar la ingesta de proteïna", explica la directora de màrqueting de Noël, Maria Sánchez. Des d'aquesta empresa catalana s'han llançat a aquest nínxol de mercat creant una nova marca d'embotits i productes com hamburgueses d'origen vegetal dirigits als "flexitarians", aquells consumidors que fan una dieta omnívora que combinen amb productes vegetarians.

Espera reunir 100.000 visitants La fira Alimentaria torna quatre anys després a Barcelona amb 3.000 expositors i amb l'expectativa de rebre 100.000 visitants entre aquest dilluns i el dijous. Són unes magnituds molt similars a les de l'última edició, celebrada el 2018. El saló espera tenir un impacte econòmic de 180 milions d'euros i es torna a fer de forma conjunta amb Hostelco, la fira dedicada a la restauració i l'hoteleria. És el segon esdeveniment massiu que acull enguany Barcelona després del Mobile World Congress. El saló ocupa 85.000 metres quadrats, és a dir, set dels vuit pavellons del recinte de Fira de Barcelona a la Gran Via de l'Hospitalet. La cita arriba en un moment on el sector observa amb preocupació l'alça del preu de l'energia i els problemes de subministraments. 01.30 min Exprimir fins l'últim euro per fer la compra Amb tot, els organitzadors d'Alimentaria i Hostelco asseguren que tant la pandèmia de coronavirus com la guerra a Ucraïna han posat de manifest el caràcter "essencial" d'un sector agroalimentari que a parer seu és avui tan estratègic com el de l'energia.

Un saló molt esperat L'esclat de la covid ha provocat diversos ajornaments de la plataforma de referència de la indústria alimentària barcelonina. En un primer moment, Fira de Barcelona i el comitè organitzador van ajornar l'edició de l'abril del 2020 fins al setembre del mateix any, però la situació epidemiològica no va permetre que la fira es pogués fer amb prou garanties. Presentació de la fira Alimentària amb els màxims representants En un primer moment es va optar per retardar la cita fins al maig del 2021, però una nova onada de la pandèmia va tornar a complicar les coses i es va decidir esperar fins aquest any, cosa que ha permès gairebé recuperar completament els nivells de participació internacionals. L'única excepció són els visitants xinesos que no podran ser-hi pels brots de variant òmicron que han afectat el gegant asiàtic les últimes setmanes, i els russos, que ja fa setmanes que van anul·lar la seva presència per l'escalada de tensió a Ucraïna.