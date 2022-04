El Govern destina 120 milions al pla de xoc davant la guerra Ucraïna

El Govern destinarà 120 milions d'euros al pla de xoc per fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la guerra d’Ucraïna. El mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat les principals mesures per pal·liar l'escalada sostinguda de preus de les darreres setmanes.

“���� Pere Aragonès anuncia un pla de xoc de 120 milions d'euros per garantir l'acollida als refugiats i ajudar els sectors impactats per la guerra | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/Xh9XLMLJG2“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 5, 2022

Ara bé, el govern català es manté a l'espera de poder flexibilitzar la capacitat d’endeutament, l'objectiu de dèficit, de l'actual 0,6% fins a l'1% per fer front a la urgència del moment. D'aquesta manera s'obtindrien, segons Aragonès, mil milions d'euros que permetrien ajudar els sectors més impactats per la guerra. "No podem tenir les mans lligades a l'esquena per afrontar els problemes derivats de la crisi energètica" ha advertit.

“���� El Govern reclama a Pedro Sánchez flexibilitzar l'objectiu de dèficit del 0,6 a l'1% per obtenir 1.000 milions per afrontar la crisi generada per la guerra.



��️ "No podem tenir les mans lligades a l'esquena" | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/QtsLYfufs0“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 5, 2022

Precisament, la setmana vinent es convocarà la comissió permanent del Diàleg Social per posar sobre la taula de forma regular els problemes dels sectors econòmics concrets i poder "prendre decisions".

La línia d'ajudes Entre les principals mesures econòmiques aprovades pel Consell Executiu destaca la congelació de l'impost que grava l'emissió de diòxid de carboni dels vehicles per intentar "minimitzar l'impacte que la crisi energètica està tenint sobre la mobilitat dels autònoms i les famílies". La mesura afecta uns tres milions de contribuents i tindrà un impacte d'uns 90 milions d'euros sobre els ingressos de la Generalitat. “���� El Govern congela l'impost del CO2 dels vehicles per minimitzar l'impacte de la crisi energètica | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/YkozQOjIiY pic.twitter.com/ZDBjqIOaSg“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 5, 2022 Pere Aragonès també ha anunciat l'augment en un 33% de l'impost que paguen les elèctriques per produir i emmagatzemar l'energia, en especial, a través de les centrals nuclears. Aquests diners, uns 20 milions, es destinaran a fomentar la transició energètica amb fonts renovables. El president català ha advertit que es tracta d'una "mesura extraordinària adoptada davant els beneficis extraordinaris que estan tenint les elèctriques amb la fixació de preus". Una tercera mesura econòmica es basa en les ajudes econòmiques a través de l'Institut Català de Finances. Concretament, el Govern ha habilitat una línia de 39 milions de l'ICF per ajudar a les pimes i els autònoms dels sectors més afectats com els transportistes o l'agricultura. També s'amplia sis mesos la carència dels avals atorgats durant la pandèmia.