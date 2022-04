Usuaris i professionals reclamen sanitat pública i de qualitat

Centenars de persones s'han manifestat aquest diumenge a Barcelona per reclamar més inversió en sanitat i un sistema 100% públic. La protesta ha començat amb dues columnes separades que han sortit de la Ronda de Sant Pere i plaça Universitat, respectivament, per acabar trobant-se a la plaça de Catalunya. La protesta l'ha impulsat Marea Blanca però s'hi han adherit sindicats com CCOO, UGT, CGT, CATAC, la Intersindical i USOC. S'ha fet en el marc de la Setmana Europea contra la Comercialització de la Salut i a pocs dies del Dia Mundial de la Salut.

Els manifestants han reclamat arribar al 25% d'inversió en atenció primària, millorar les condicions laborals, revertir les retallades que es van fer fa una dècada i recuperar tot el que s'ha perdut per la pandèmia. 'Volem, volem, volem el 25%' i 'Sense nosaltres no hi ha salut' són algunes de les proclames que han cantat els manifestants, entre els quals hi havia professionals sanitaris i usuaris.

03.45 min Manifestació en defensa de la sanitat pública | OLGA RODRÍGUEZ

Llista de greuges Entre les reclamacions fixades al manifest, la Marea Blanca també apunta que hi ha una manca de professionals i que molts d'ells suporten ràtios molt altes, de fins a 16 pacients per infermer quan l'Organització Mundial de la Salut en recomana sis. Les dues columnes, d'usuaris i professionals, s'han ajuntat a la plaça de Catalunya | CLARA ONTAÑÓN Demanen també revertir les privatitzacions, no renovar les concessions que finalitzen contracte i que les administracions públiques recuperin la seva gestió. En aquest sentit, és imprescindible més transparència i més rendició de comptes per part del Departament de Salut al Parlament i a la ciutadania. Per això proposen la creació de consells de salut territorials.