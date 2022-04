Fred intens a l'abril, nevades i fortes ventades

L'abril ha començat amb regust d'hivern. L'entrada d'una glopada d'aire fred d'origen àrtic a Catalunya ha fet desplomar les temperatures, ha provocat fortes ventades en molts indrets i nevades concentrades al Pirineu, on cal sumar-li el fenomen del torb.

Fred intens de rècord i glaçades extenses

La passada nit i matinada, les glaçades s'han extés per moltes comarques de la meitat nord de Catalunya i, fins i tot, han arribat a tocar la mateixa línia de la costa del Baix Empordà. En aquest sentit, 37 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 10 anys de dades, han viscut la nit més freda en un mes d'abril.

A la costa els termòmetres s’han quedat per sota dels 5 ºC, a l’interior entre 2 ºC i -3 ºC, i al Pirineu, les gelades han estat moderades a les valls i intenses a les cotes altes. S'han fregat els els -15 ºC al Cap de Vaquèira, a Ulldeter o al Port del Comte. Són temperatures excepcionalment baixes per un mes d'abril, concretament entre 5 i 10 graus inferiors a les habituals a l'interior i a l'àrea pirinenca.

A l'Observatori Fabra (Barcelona), amb 0,5 ºC, no feia tant fred en un mes d'abril des de 1977, i en d'altres punts del centre de la ciutat en els els últims 24 anys, també a l'abril.