El Palau Güell s'amplia per convertir-se en un espai obert al públic

Per imaginar-nos com vivia la família Güell, una de les més riques i poderoses de la Barcelona de tombant del segle XX, podem visitar el seu domicili familiar, el Palau Güell, a tocar de les Rambles. Una joia modernista que va fer un jove Antoni Gaudí i que és propietat de la Diputació de Barcelona.

Gràcies a una operació de compra dels dos edificis annexos, tot el palau serà visitable el 2026 amb l'obertura al públic de les dependències dedicades als negocis d'Eusebi Güell, com ara el despatx de l'industrial o la biblioteca, on actualment estan ubicades les oficines d'administració. Es guanyaran 500 metres quadrats visitables i s'obriran al públic tots els espais d'aquesta joia, Patrimoni de la Unesco.

El pla incorpora els dos edificis annexos al Palau per projectar-hi un seguit d’actuacions de rehabilitació i millora seguint tres grans objectius:

El projecte d’ampliació incorpora els dos edificis contigus al Palau Güell:

Casa Fradera

La casa es construeix cap a 1850, fent cantonada amb La Rambla, i al 1864 es reformada pel seu propietari, Llorenç Fradera. L’any 1865 s’aixeca el cos contigu (actual número 1 Bis del carrer Nou de la Rambla) en substitució d’un antic jardí elevat. El 30 de setembre de 1885, Güell va convenir amb Fradera que mai no es podria aixecar cap planta sobre el cos annex i, també, l’ús de la paret mitgera, on Aleix Clapés pintaria el seu mural d’Hèrcules, avui desaparegut. La meitat interior del terrat, que no forma part de la finca, està associada al Palau Güell i originàriament permetia la connexió amb la casa Güell i Ferrer que Eusebi Güell va heretar del seu pare.