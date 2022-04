L'abril arriba amb l'entrada d'una glopada d'aire fred tardana que deixarà un ambient hivernal al Pirineu, amb neu, vent i fred. Entre dijous, però sobretot entre divendres i dissabte la nevada serà destacable a la cara nord de l'àrea pirinenca, on s’acumularan gruixos superiors als 50 cm de neu nova. La nevada, tot i que menys abundant, també saltarà a la cara sud del Pirineu i al Prepirineu.

Model centreeuropeu d'acumulació de neu (cm) prevista fins dissabte

Un cap de setmana gèlid a la serralada, però també ventós, amb ratxes superiors als 100/120 km/h als cims, sobretot entre divendres i dissabte, fet que afavorirà el fenomen del torb a alta muntanya. Per tant, molta precaució perquè tot plegat farà elevar el perill d’allaus. Diumenge millorarà la situació meteorològica.

Ratxes màximes de vent previstes per divendres 1 d'abril (model centreeuopeu)

Ratxes màximes de vent previstes per dissabte 1 d'abril (model centreeuopeu)

Una bon tou de neu el que s’espera que s’afegirà a la que ja ha caigut aquests últims dies i al que n’hi ha a les estacions d’esquí, on actualment s'acumulen entre 50 cm i més d’un metre de neu. Però cal insistir que aquests gruixos s’inflaran els pròxims dies. També canviarà la qualitat de la neu, fins ara entre humida i primavera, però amb les nevades acabarà sent pols. Una nevada molt esperada, ja que probablement garantirà la temporada d’esquí per Setmana Santa.

Pistes d'esquí del Pirineu Occidental