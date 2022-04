Durant el 2021, es van instruir 496 fets que van constituir delictes d'odi o discriminació a Catalunya, una xifra que gairebé arriba al voltant dels 500, molt similar a les dades anteriors a la pandèmia.

Aquesta xifra representa un 26 % més respecte de l'any anterior encara que s'ha de tenir en compte que el 2020 hi va haver una disminució d'aquestes denúncies per la situació de confinament a causa de la pandèmia del coronavirus. De fet, un total de 575 persones van denunciar haver estat víctimes per causes relacionades a la seva orientació sexual, origen, condició política i religió, entre d’altres.

01.18 min Els delictes d'odi i discriminació denunciats a Catalunya durant el 2021 pugen un 26% | Sergi Bassolas

D'entre els delictes més denunciats, el 44 % corresponen a l’àmbit de la LGTBI fòbia, seguits dels relacionats per motivacions racistes (28,4%) i els d’orientació política (21%).

Delictes com rebre insults per internet per ser menor transgènere o una dona transgènere que va rebre cops i insults per part de tres joves en un autobús o recentment, la detenció de dos homes a Blanes per agredir, amenaçar i insultar els seus veïns homosexuals són alguns dels delictes que s'han produït aquest últim any a Catalunya.

Dels 496 fets denunciats durant l’any passat, el 91% es van cometre de manera presencial i la resta a través d'internet i les xarxes socials.

El 19 % dels detinguts són menors d'edat L’any passat es van detenir 116 persones i 330 van quedar investigades. Un 20 % eren dones i la resta homes. L’àmbit en què es van detenir o investigar més persones va ser el de LGTBI-fòbia, seguit del d’origen i el de motivacions polítiques. Els que més preocupa als investigadors és la implicació de cada vegada gent més jove en aquests delictes. Un 19% dels detinguts o investigats eren menors d’edat (30 tenien entre 10 i 13 anys i 56 entre 14 i 17 anys). Una xifra que preocupa als investigadors. Conductes com insults racistes a una companya de l'escola són constitutives d'un delicte d'odi i discriminació, estan tipificades al Codi Penal. Per conscienciar-ne, els Mossos d'Esquadra ofereixen xerrades als instituts per ensenyar als més joves com detectar aquests casos. “que es conscienciïn de què pot arribar a passar si insultes així“ La peculiaritat dels tallers és que només el reben alguns dels estudiants com la Irene, la Sara i el Víctor. Aquest últim, alumne de 3r d'ESO de l'Institut Esteve Terrada, troba molt adient aquest tipus d'activitat de divulgació. "Sempre ve bé que des de més petits, que estan en l'institut, que estan canviant, doncs que es conscienciïn de què pot arribar a passar si insultes així...", assegura en Víctor Bueno. Després seran ells els qui ho repliquin als alumnes de primer d'ESO. I actuaran si detecten aquest tipus de conductes. “En l'àmbit d'institut tenen el seu propi reglament“ "El fet que no se't pugui imputar perquè no tens 14 anys, no vol dir que no tinguis un altre tipus de responsabilitats. Per exemple, en l'àmbit d'institut tenen el seu propi reglament", assenyala Juanjo Martín, agent a l'Unitat de relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra. Des de la policia creuen que a la llarga, en situacions per exemple d'assetjament escolar homofòbic aquests tallers hauran salvat fins i tot vides.