La proposta de rebaixar a meitat de preu la targeta de transport metropolita T-Usual serà analitzada durant les properes setmanes per l'Autoritat del Transport Metropolità. Així ho ha acordat la comissió de finançament de l'ATM durant la reunió celebrada aquest divendres. La mesura, anunciada per sorpresa per la mateixa alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha generat controvèrsia, especialment perquè qui ha d'assumir bona part del seu cost seria la Generalitat, la meitat, segons la proposta del consistori.

Repartir el cost de la rebaixa La idea inicial és que el cost es reparteixi en funció del pes de cada administració a l'ens. L'Estat i l'Ajuntament es dividirien l'altra meitat, és a dir, un 25% cadascun. En total, s'invertirien 12 milions d'euros. La tinenta d'Alcaldia, Janet Sanz, ha assegurat que les administracions han de buscar la fórmula per garantir l'accés al transport públic en un context d'inflació disparada, emergència climàtica i crisi energètica. Ara bé, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, s'ha desmarcat de la proposta i ha demanat a Colau "responsabilitat". "Demanaria a l'alcaldessa Colau que quan es fan aquest tipus de propostes es vingui amb el xec al darrere. Cal responsabilitat en el tipus d'anuncis de mesures que, a més, no ha de pagar ella", ha afirmat. També ha definit la proposta com a "electoralista". El vicepresident ha afirmat estar obert a debatre propostes que millorin els serveis públics, però fent-ho a través dels "òrgans corresponents", en aquest cas, l'Autoritat del Transport Metropolita. "Cal fer propostes enraonades i de consens", ha reclamat.