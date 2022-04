El museu d'escultures eròtiques del bosc Can Ginebreda

Culs, pits, fel·lacions ... Erotisme i molta reivindicació i provocació. Això és el que intenta transmetre Xicu Cabanyes, l’autor del bosc Can Ginebreda, a Girona, amb les seves escultures. “L’art si no provoca, per a què serveix?”, reflexiona l’artista al reportage de ‘Punts de vista’.

“L’art si no provoca, per a què serveix“

El bosc té 40.000 metres quadrats i hi ha repartides més de 100 escultures, moltes d’elles eròtiques. Per a Cabanyes, viure sense erostisme és impossible.

L’escultor explica que critica la hipocresia de l’Església i fa servir la creu cristiana en moltes de les seves obres. Al bosc podem trobar una estàtua del Papa. Xicu Cabanyes també ha dedicat escultures al col·lectiu LGTBI+ i contra la violència de gènere. La seva última obra està dedicada a totes les dones i representada per Carme Forcadell. L’artista assegura que comprèn molt més al món femení ara que quan era jove.

Escultura del Papa al Bosc de Can Ginebreda RTVE Catalunya

Una de les figures que més crida l’atenció al bosc Can Ginebreda és ‘El Gran Baldaqui’, d’on pengen busts de personatges que han canviat el curs de la història fent el Bé i el Mal.

“A mi m’agradaria que el visitant del bosc fos com aquell que llegeix un diari”, diu Cabanyes a ‘Punts de vista’. La idea és que després de donar una volta per aquest museu a l’aire lliure, entengui el relat complet que fa referència a la complexitat de les persones.