L'activitat al Port de Barcelona tornarà dilluns

El Port de Barcelona celebra l'acord entre el Ministeri de Transports i el Comité Nacional de Transport per Carretera per poder desencallar el conflicte amb els transportistes. La instal·lació confia que en els propers dies la situació s'anirà normalitzant i la distribució de mercaderies tornarà al ritme habitual. Tot i això, la plataforma que va iniciar les protestes ha rebutjat les ajudes pactades i manté el calendari de mobilitzacions.

Pel que fa al preu de la llum i el gas, el Consell de Ministres decidirà properament com es concreta la voluntat de limitar l'encariment de l'energia. Espanya i Portugal han aconseguit que la Unió Europea faci una excepció i consideri la Península Ibèrica com una illa energètica. Això vol dir que permetrà que els governs respectius apliquin mesures que es desviin de la regulació actual del mercat energètic del conjunt d'Europa.

Finalment s'ha autoritzat aquesta mesura excepcional perquè la Comissió Europea ha tingut en compte les condicions geogràfiques i el fet que no existeixi una interconnexió mínima de la Península amb el mercat energètic europeu. El Govern espanyol ha de concretar en els pròxims dies quina és la fórmula que aplica per rebaixar el preu de l'electricitat. S'havia plantejat desacoblar el preu del gas del sistema de fixació de preus del mercat majorista o limitar a un determinat preu la retribució del sistema gasista. Tampoc es descarta l'aplicació d'un impost extraordinari a les empreses elèctriques que han engreixat molt els beneficis, tal com s'ha aprovat recentment a Itàlia.

Espanya i Portugal han hagut de fer front a les reticències de països com Alemanya i els Països Baixos, que no volien intervenir de cap de les maneres en el funcionament del mercat elèctric.