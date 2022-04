La reducció d'emissions en temps de canvi

En el Dia Mundial del Clima és bo parar-se a reflexionar sobre com queden els compromisos adquirits a nivell local i global per reduir les emissions de gasos contaminants que estan escalfant el planeta. Si volem mantenir paratges idílics i l'equilibri dels ecosistemes naturals s'ha d'evitar que altres prioritats passin per davant dels acord assolits a la cimera de Glasgow per lluitar contra el vanci climàtic.