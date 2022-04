Barcelona manté la Zona de Baixes Emissions

Els responsables polítics de ciutats com Londres, París, Roma i Milà acusen el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'anar "en contra" de les directives de la Unió Europea i de l'OMS en matèria de contaminació, arran de la sentència que anul·la les Zones de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona.

A parer d'aquestes quatre ciutats, que signen una carta oberta contra la decisió del tribunal, la resolució també va en contra "del consens científic i, sobretot, del sentit comú internacional" que "entén la importància" de protegir la salut pública. Unes 300 ciutats europees, segons els seus càlculs, ja han implementat ZBE, "perquè l'evidència científica ha demostrat que és una mesura que salva vides".

"Enmig d'una emergència climàtica i sanitària, els jutges no poden obligar els governs a retrocedir", alerten els signants de la missiva, que afegeixen que la salut pública, el "dret a respirar aire net" i el "dret a la mobilitat sostenible" han d'estar al "centre" de totes les polítiques urbanes de les ciutats del segle XXI.

Segons els càlculs que ofereixen les quatre ciutats, cada any moren a Europa 800.000 persones prematurament a causa de la contaminació urbana. Contra això, les ZBE esdevenen "una de les eines més útils" per reduir els nivells de contaminació. Alhora, recorden que la Directiva Europea sobre Qualitat de l'Aire estableix que la implementació de polítiques que protegeixen la salut "és obligació, no una opció".

L'Ajuntament no farà canvis El ple de l'Ajuntament de Barcelona va rebutjar divendres la proposta de Ciutadans de deixar sense efecte la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Una moció del partit taronja tramitada per urgència demanava suspendre l'aplicació de l'ordenança que regula la ZBE així com deixar sense efecte les sancions imposades i paralitzar-ne de noves. 00.45 min Barcelona rebutja canviar la Zona de Baixes Emissions | MAITE BOADA Els dos socis de govern, Barcelona en Comú i PSC, hi han votar en contra, així com Esquerra Republicana, mentre que Juns per Catalunya es va abstenir. La proposta de Ciutadans va rebre el suport només del Partit Popular, Valents i una regidora no adscrita. El text que que es va acabar rebutjant també reclamava iniciar un procés per redactar una ordenança nova que corregís les "deficiències" assenyalades per la sentència del TSJC.

Compromís polític de mantenir la ZBE Des que a principis de setmana es va conèixer la sentència del TSJC, l'Ajuntament ha sostingut que referma el seu "compromís i consciència", en consonància amb el conjunt de les administracions públiques, amb la reducció de la contaminació a la ciutat. Segons l'alcaldessa, Ada Colau, "no pot ser que un dret individual a contaminar estigui per sobre del dret col·lectiu a la salut", i es remet a un estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, segons el qual la ZBE ha permès evitar 125 morts prematures així com el desenvolupament de malalties com l'asma infantil. L'alcaldessa, Ada Colau, en una roda de premsa a l'Ajuntament de Barcelona | ACN L'alcaldessa considera que la implantació de la ZBE és fruit d'un ampli consens i té un ampli suport popular: "la immensa majoria de la població demana que restringim el trànsit i actuem per millorar la qualitat de l'aire". A més a més, recorda que "fer-ho és una exigència de l'Estat i de la UE". En aquesta línia, científics de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) defensen que la Zona de Baixes Emissions (ZBE) és una mesura "necessària" per reduir la contaminació de l'aire a l'àrea metropolitana i protegir la salut. En un comunicat, els científics que integren la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal també la veuen una mesura "beneficiosa per lluitar contra les desigualtats socials" i destaquen que estudis que han publicat mostren que la contaminació atmosfèrica causa cada any a Barcelona més de 500 morts prematures, més de 2.000 casos de malaltia severa i més de 1.000 casos d'asma infantil.