Els ajuntaments dins la ZBE acorden una "cadena de recursos" contra la sentència que l'anul·la

Els ajuntaments compresos en la Zona de Baixes Emissions, la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona presentaran una "cadena de recursos" contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i que l'anul·la. Consideren que va en contra dels temps i que la mesura ha estat determinant per evitar les multes de la UE a Espanya per l'excés de contaminació.

“Els ajuntaments afectats per la ZBE, la Generalitat i l’AMB presentaran diversos recursos contra la sentència del TSJC



�� Creuen que la mesura ha estat clau per evitar multes de la UE per la contaminació | @RTVECatalunya @mariasanchezl



➕ Info: https://t.co/RNb2vI9r7s pic.twitter.com/SegJ7I791v“