Tornen els Oscars! Diumenge se celebra la gran cerimònia dels guardons de cinema més importants del món. A ‘Punts de vista’, la crítica de cinema Desirée de Fez fa les seves apostes abans de la gala. I sorpresa! Té un pressentiment! Malgrat que l’experta sap que Penélope Cruz no és la favorita, creu que tornarà a guanyar un premi de l’Acadèmia de Hollywood. La intèrpret va guanyar l’Oscar a Millor Actriu de Repartiment el 2009 per 'Vicki Cristina Barcelona'. Enguany està nominada a Millor Actriu Protagonista per la pel·lícula ‘Madres paralelas’, dirigida per Pedro Almodóvar.

07.33 min Punts de vista - Les claus dels Oscars més incerts amb Desirée de Fez

Pel que fa a la resta de representació espanyola, hi ha tres nominacions més. Javier Bardem com a Millor Actor Protagonista per la seva interpretació de Desi Arnaz en 'Being The Ricardos', dirigida per Aaron Sorkin; el curt d’animació ‘El limpiaparabrisas’, d’Alberto Mielgo; i Alberto Iglesias per la banda sonora de la pel·lícula ‘Madres Paralelas”.