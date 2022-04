Ser l'espectacle musical d'una cita tan memorable com els premis Goya és una suma de responsabilitat, pressió i il·lusió. Per assegurar-se l'èxit, els artistes Rosalía i Ferran Echegaray ho van tenir clar: estar en les mans de la Maria de la Cámara i en Gabriel Paré de l'estudi Cube.bz.

"Ens va trucar el Ferran Echegaray i ens va plantejar la idea d'una cançó de Los Chunguitos", expliquen, "ens va fer un dibuix de l'escenografia i la distribució de l'Orfeó Català i no ho vam veure clar".

L'estudi va voler posar el cor en un paper protagonista i el va distribuir d'una manera original, lluny de com es fa tradicionalment. "En general, va ser una posada en escena molt senzilla", això sí, impactant. El vermell va inundar l'escenari acompanyat de les veus de Rosalía i l'Orfeó Català, banyats per uns llums que aconseguien un dramatisme captivant.

Maria Arnal i Marcel Bagés RTVE Catalunya

No va ser la primera vegada que treballaven amb artistes musicals. Ja havien treballat anteriorment amb Rosalía per la seva gira d''El Mal Querer' i també han col·laborat en la posada escènica de Manel pels seus concerts de 'Per la bona gent' o amb 'CLAMOR' de Maria Arnal & Marcel Bagès, un espectacle que ha enamorat la crítica.