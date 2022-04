La directora de comunicació de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Ileana Izverniceanu, ha demanat calma als consumidors i ha assegurat que no faltaran productes bàsics tot i la crisi d'energia i de transportistes. "No podem ser part del problema", ha dit en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga.

La responsable diu que la falta puntual de productes bàsics se suma a un augment de preus "sense precedents" i ha demanat una "acció immediata" al govern contra l'augment de preus i la manca de productes.

Els grans distribuïdors busquen alternatives per garantir l'oferta

Els grans distribuïdors han advertit que els danys a l'economia a conseqüència de l'aturada convocada per una part dels transportistes són "incalculables" i han afirmat que estan treballant en alternatives per garantir l'oferta. Tot i això, critiquen la falta de sentit "d'urgència" del govern central i demanen mesures "immediates".

En la mateixa línia, han fet una crida als convocants de l'aturada per tal que cessin les reivindicacions. "El problema s'ha posat de manifest, les solucions arribaran, no és necessari prolongar els danys", ha expressat Agustín Herrero, director general de Cooperatives Agroalimentàries. D'altra banda, han fet una crida als consumidors per tal que facin compres "responsables" i evitin els proveïments "compulsius".

El president d'ACES, Aurelio del Pino, ha assegurat que "hi ha problemes de proveïment", però que no hi haurà problemes de desproveïment, i ha demanat als consumidors que no compliquin la gestió fent compres massives.