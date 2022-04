'Jo no en consumia cada dia', confessa Roger Pera, 'pero la cocaïna m'estava matant'. L'actor ens obre el seu cor a Noms Propis: explica com ha fet patir els que l'estimen, la família, els amics, els admiradors, els companys de feina. I com ha patit ell mateix.

L'hem vist des de petit a Planeta Imaginari, l'hem escoltat al cinema en infinitat de doblatges, fins i tot en L'Imperi del Sol, triat pel mateix Steven Spielberg. A escena ha interpretat Calígula, Mozart, personatges de joves de tota mena als culebrots de televisió.

Fill de Joan Pera, rodejat de germans, cosins, col·legues, professionals de la seva vida que és el teatre, Roger Pera se sentia culpable per fallar-los a tots. I una de les coses que més li va costar va ser acceptar que era addicte. Parlar-ne.

Finalment, verbalitzar-ho i saber que tothom ho sabia va ser el primer pas per a l'èxit. Sortir-se'n, trobar la sortida, -exit en anglès- de l'infern de la cocaïna, ara el fa feliç. I ho explica en el seu nou llibre.

Viure de nou, amb èxit

El llibre de Roger podria ser una publicació més, un relat de penes i treballs, llàgrimes i emprenyades. Però no. Ens diu l'actor a Noms propis que 'és un llibre molt divertit, per compartir la meva experiència, perquè només es pot ajudar parlant-ne'.



Afegeix que 'el tema de els addiccions encara és tabú, però se n'ha de parlar'. 'Estan més a l'ordre del dia del que pensem'. I rebla el clau: 'De cocaïna n'hi ha més per sobre de la Diagonal que per sota; el porro és el que et deixa el cap més tocat; et pots enganxar a les apostes, al sexe, fins i tot pots ser dependent de les xarxes socials...', diu sobre els que necessiten rebre un m'agrada per trobar un sentit a la vida.

En el seu nou llibre, Roger Pera explica, sense perdre el somriure, com la cocaïna l'estava matant i com va aconseguir sortir-se'n rtve

Ara, Roger Pera prepara ara el musical de la seva vida, dirigit pel seu pare, a qui estima amb bogeria. Li continua agradant vertir-se de superman, com quan era petit, i amb aquesta pinta surt a la portada del llibre. Es posa la capa de superheroi, virtualment, i es presenta a les xerrades que fa a joves i adol·lescents amb una gran força per mirar d'estalviar-los el patiment que ell ha passat. Els parla de com les drogues destrossen l'autoestima i com costa recuperar-la. Coneix bé com la droga fa que tinguem molt poca tolerància a la frustració, una irrefrenable necessitat de satisfacció immediata.

Aquest profund coneixement del que ha viscut i la seva capacitat per a expresar-ho està ajudant Roger Pera pel seu nou paper, a l'escenari de la vida més cruel i real: es prepara per a fer de terapeuta. Roger Pera aconseguirà sens dubte retornar el bé que li han fet, l'amor que senten per ell família, companys, amics. Des d'aquí li diem enhorabona i per molts per aquesat èxit i molt, molt d'amor.