El món és inamovible, l'únic que canvia és la forma de mirar-lo. Per això, en l'art d'explicar històries, és important no deixar que el pas del temps distorsioni la nostra mirada sobre el que expliquem, però a la vegada sapiguem adaptar els relats als temps presents. L'escriptora Pilar Eyre torna a viatjar al segle XX en la seva nova novel·la, 'Cuando éramos ayer' , i l'ha presentat a 'Punts de vista' amb Tània Sarrias justament el dia de la seva publicació.

No hi ha límits d'edat que valguin quan tens la capacitat de mirar el món amb els ulls de Pilar Eyre. Una autora intergeneracional, de la qual només cal rastrejar les seves xarxes socials per veure que està molt més connectada amb el nostre present que molts intel·lectuals que miren la vida des d'un pedestal. Un exemple de periodisme, de vida i de com afrontar fins i tot les circumstàncies més complicades amb intel·ligència.

Finalista del Premi Planeta l'any 2014 amb 'Mi color favorito es verte', on narrava un amor irrefrenable passats els cinquanta, i després de rastrejar la vida del rei emèrit i de Francisco Franco, ara torna amb una novel·la que s'endinsa en una relació sentimental mal vista en els darrers anys del franquisme. Amors impossibles en temps grisos, com ja va escriure també a ‘Un perfecto caballero’.

A 'Cuando éramos ayer' Eyre ens trasllada a la Barcelona benestant del 1968, període que coneix en primera persona la mateixa autora, i arriba fins a la Barcelona preolímpica. El llibre relata una història d'amor viscuda pel personatge de Silvia Muntaner que es revela als desitjos de la seva família, que no veuen amb bons ulls aquesta relació. Al programa Pilar Eyre ha explicat què l'uneix amb la protagonista.