Aquesta setmana a Fitmés, en Cesc Escolà entrevista a la cuinera Ada Parellada!

Somnis d'infància

En Cesc obre la conversa amb una senzilla pregunta: “Ada, com estàs? Com et va tot?”. “Estem vius, que després d'aquest lio de la pandèmia ja és molt!”, respon l'Ada. “I estem actius, que és un miracle. Estem bé, animats, amb nous projectes i noves idees i ganes de tirar endavant”.

“Vens d'una família de la restauració”, destaca en Cesc, “i de petita no els hi agradava molt que et dediquessis a aquest món. Pot ser?” “De petita i de jove i mai!”, riu l'Ada. “Som molts germans, i sóc la petita d'una família amb molta tradició a la restauració: 250 anys aquest any!”.

“I com que a casa s'ha respectat la figura de l'hereu pel fill gran, es va procurar que tots els altres ens puguéssim desenvolupar en altres sectors”, segueix l'Ada. “A mi el meu pare em va acompanyar per a que anés cap a la carrera de dret, però al final vaig anar de dret a la cuina”.

“I t'hagués agradat ser alguna altra cosa, o sempre ho has tingut clar?”, pregunta en Cesc. “Sempre m'he penedit d'una cosa: de no haver-me dedicat a la dansa. I una alternativa a la dansa, sense ser tan exigent, és l'aeròbic, que et permet aquesta coordinació”.