La fascinació de la humanitat pel Sol al CosmoCaixa

CosmoCaixa Barcelona acull una de les exposicions destacades de la temporada dedicada al Sol, que aprofundeix en la relació canviant de la humanitat amb aquest astre. Provinent del Science Museum de Londres, és la primera vegada que la mostra es pot veure fora del Regne Unit i conté més d'un centenar de peces històriques i científiques.

Aquesta aproximació a l'astre rei va des de la fascinació ancestral pel Sol fins als últims avenços de la tecnologia per aprofitar-ne l'energia, el seu estudi des del punt de vista astrofísic i també la relació entre l'estrella que ens il·lumina i la nostra salut. El canvi climàtic i la crisi dels combustibles fòssils no faran sinó estrènyer la nostra relació amb el Sol, aventura l'exposició.

Des de rellotges solars del 1.400 a astrolabis islàmics del 1.600 que usaven els mariners musulmans per a calcular els horaris d'oració. També podem veure l'electroscopi de 7 prismes de l'astrònom britànic Norman Lockier amb el qual va descobrir l'Heli en l'atmosfera del Sol i la càmera de llum elèctrica inventada pel doctor Kellog, per curar òrgans.

Més de 100 peces històriques i contemporànies de gran rellevància científica, entre les quals hi ha antics instruments utilitzats per a l’observació del Sol, un prototipus d’un reactor de fusió nuclear o imatges d’observacions des del segle XVII fins als nostres dies, conviuen en l’exposició amb experiències interactives i de realitat augmentada.

De la veneració a l'aprofitament i emulació del Sol

El Sol, que ha fascinat la humanitat des dels inicis dels temps, determina directament i indirectament tots els aspectes de la nostra vida quotidiana, tal com mira d'il·lustrar aquesta mostra. El Sol és una constant en l’existència humana, però la relació que hi hem tingut ha canviat molt amb el pas del temps. Al llarg de la història, hem passat de venerar-lo en les primeres societats a estudiar-lo durant segles per entendre’n els moviments aparents pel cel i poder organitzar així les nostres vides. Amb el pas del temps, la tecnologia ha anat reemplaçant algunes de les primeres funcions que li havíem atorgat, però aquest astre continua sent fonamental per a la vida a la Terra.

Després d’idear formes d’ús de l’energia solar i aprendre a capturar-ne la llum en forma de calor, l’hem arribat a transformar en electricitat i, fins i tot, estem intentant recrear la font del seu poder, la fusió nuclear. Ara, en un context d’emergència climàtica i mentre cauen les reserves de combustibles fòssils, que són un recurs finit, entendre el Sol i saber aprofitar tot el potencial que té pot ser crucial per al nostre futur.

Aquests vincles variables de la humanitat amb el Sol són presents en els quatre àmbits de l’exposició: la mesura del pas del temps gràcies als moviments aparents del Sol, l’aprofitament de la seva energia, la relació entre el Sol i la nostra salut, i l’estudi del Sol des del punt de vista astrofísic.