No tots els paisatges que veus són nascuts naturalment, sinó que han estat ideats i construïts especialment. Al capítol d' Helvètica dedicat al paisatgisme ho pots veure exemplificat de moltes maneres diferents i una d'elles és a través dels projectes de Manuel Corominas, enginyer tècnic agrícola i paisatgista.

És llicenciat en Geografia i història, professor de jardineria i paisatgisme a l'Escola Tècnica Superior d'Agricultura de Barcelona i encara ha tingut temps de dissenyar escenaris que ben segur coneixes. I és que va ser un dels pioners del paisatgisme a Catalunya quan, encara en aquell moment, el conjunt de la població no coneixia ben bé a què es referia aquest terme. "Una de les sorts que he tingut és que em vaig plantejar una professió que ningú pretenia seguir i això m'ha donat l'oportunitat de col·laborar en molts projectes", explica. Com la remodelació del parc de l'antic recinte de La Maternitat, al districte de Les Corts de Barcelona: al llarg de petites intervencions durant 10 anys va readaptar aquest parc a l'espai públic.

Deixar créixer

Un dels seus altres projectes és el del Parc Central del Poblenou, en què va col·laborar en l'agronomia i utilització de les espècies. En Dalmau té una anècdota ben curiosa relacionada amb aquest parc! Quan hi va anar per primera vegada just quan l'havien obert al públic i el que es va trobar va ser un parc amb molt de formigó i poca natura. I és que el parc va ser ideat de manera que les plantes i els arbres es mengessin el formigó i omplissin l'espai al llarg dels anys. Ja ho explica en Corominas, "quan es parla de parcs s'ha de tenir en compte l'espai i el temps".

Parc de Can Mata RTVE Catalunya

El Parc de Can Mata, un dels eixos verds de Sant Cugat del Vallès, és un altre dels seus projectes. "Té una escala que permet estar en contacte amb la natura i al camp, sense allunyar-se de la ciutat", detalla. També es troba entre els seus projectes el Parc de Fontsanta de Sant Joan Despí: una intervenció en un antic torrent i, per tant, s'estructura segons la infiltració de l'aigua. O un edifici ben singular: el Renaissance Barcelona Fira Hotel, en què a partir de la imatge de les palmeres i les seves fulles va fer un ajardinament interior. La seva imatge exterior és tan curiosa que segur que t'has fixat en ell quan has entrat o sortit de la ciutat. Tot i que el seu interior tampoc no deixa indiferent: és tota una selva!