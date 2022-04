'Johnny Chico', un crit contra la LGTBIfòbia

Les denúncies per agressions contra el col·lectiu LGTBI van créixer un 60% l'any 2021 a Catalunya. Aquesta xacra, que molts creuen superada o molt allunyada, forma part de la realitat de moltes persones que viuen amb por la seva identitat o orientació sexual. Per això és imprescindible el paper de la cultura, per combatre la ignorància i l'odi amb educació i valors als escenaris. I aquesta és la proposta que presenta Víctor Palmero a 'Johnny Chico' i de la que n'ha parlat a 'Punts de vista' amb la Tània Sarrias.

Després de visitar València, Saragossa i Madrid, 'Johnny Chico' ha arribat per fi a Barcelona. L'espectacle, protagonitzat exclusivament per Víctor Palmero, encara ara la seva segona i darrera setmana a la capital catalana al Teatre Goya. Les coses bones duren poc.

Nominat com a millor actor als premis Max de Teatre per aquest paper, Palmero ha explicat a 'Punts de vista' com va ser ell mateix qui va buscar a l'autor original del text, Stephen House, per adaptar l'obra. Un monòleg on Víctor Palmero arriba a interpretar a 10 personatges diferents i que narra la història d'un noi de províncies que decideix emprendre un viatge a Madrid per viure la seva identitat personal en llibertat. El seu trànsit per la ciutat no serà fàcil, la fragilitat del personatge i la duresa de l'entron, el portaran per camins carregats de cruesa.

L'actor valencià desenvolupa a l'escenari un treball actoral magistral. Una feina que suposa cada nit un desgast emocional i físic impressionant per l'intèrpret, que es materialitza gràcies a la implicació personal de Palmero amb el projecte i a la dedicació que hi ha al darrere.