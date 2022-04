Són molts els creadors i creadores que abans del reconeixement a casa nostra l'obtenen fora de les nostres fronteres. Tindríem molts exemples; en el terreny de la música, de la dansa o de la interpretació... En aquesta ocasió parlem de l'Àlex Lora, un cineasta barceloní, que tot i haver portat les seves obres al Festival de Cinema de Sundance, encara no és un nom molt reconegut a Catalunya. Probablement, la seva nova pel·lícula amb Greta Fernández revertirà aquesta situació. De la seva trajectòria i del bon moment que viu el cinema català n'ha parlat a 'Punts de vista' amb la Tània Sarrias.

Àlex Lora es troba immers ara mateix en els últims serrells del seu primer llargmetratge de ficció, 'Unicorns'. En ella, el director català, s'endinsa en l'univers "millennial" de la mà del personatge d'Isa, interpretat per Greta Fernández. Un viatge a les noves generacions i com aquestes conviuen amb el feminisme i els nous paradigmes.

La pel·lícula, que ja s'ha rodat entre Barcelona i Alacant, compta en el seu repartiment amb Nora Navas o Alejandro Pau, entre d'altres. Tot i que no té data concreta d'estrena, la seva arribada a les sales està prevista per aquest 2022.

El moment agredolç del cinema català

'Unicorns' suposa una empenta més al bon moment del cinema català, que ha viscut uns mesos de gran eufòria gràcies als reconeixements nacionals i internacionals de moltes produccions nostrades, com 'Alcarràs' de Carla Simón o 'Sis dies corrents' de Neus Ballús, la directora de la qual ja va passar per 'Punts de vista' abans d'arrasar als Premis Gaudí.

14.45 min Punts de vista - Neus Ballús celebra les nominacions als Gaudí de 'Sis dies corrents'

Tot i les celebracions i els titulars que han acaparat moltes pel·lícules i cineastes catalanes aquest 2022, la realitat és que les sales de cinema segueixen a mig gas. Sigui per la pandèmia o pels nous estils de vida que ens han marcat les plataformes digitals, les recaptacions de les produccions cinematogràfiques han minvat en els darrers anys. I ja no parlem del cinema català: molt poques produccions i amb massa entrebancs per arribar al públic.

No tot està perdut. Esperem que el ressò d''Alcarràs' després de guanyar l'Os d'Or a la Berlinale doni una nova embranzida al cinema català. Àlex Lora hi posarà també la seva cullerada, amb un film, 'Unicorns', que compta amb una actriu en estat de gràcia. La presència de Greta Fernández segur que és un reclam per animar als espectadors a visitar les sales. El seu paper a 'La hija de un ladrón' li va valer la nominació als Goya com a millor actriu protagonista.

12.49 min Punts de vista - L'actriu Greta Fernández i la directora Belén Funes parlen de 'La hija de un ladrón'

Ja tenim ganes de veure de nou a la pantalla gran a la Greta Fernández i ens ve molt de gust descobrir el retrat que ens proposa Àlex Lora de la generació "millennial". Estarem molt atents de cara a l'estrena d''Unicorns'