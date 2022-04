Avui a Fitmés, en Cesc Escolà entrevista a la futbolista del Barça Aitana Bonmatí!

Segona família

En Cesc inicia la conversa parlant-li a l'Aitana del triplet que acaba de guanyar: “T'ho haguéssis imaginat mai?”. “No, la veritat és que no!”, respon l'Aitana. “Va ser una temporada espectacular i única, totes ho diem, però al final no tot és casualitat”.

“És fruit de l'esforç i el treball que portem fent tots aquests anys”, continua, “sobre tot des que vam perdre la Champions 0/4 contra l'Olympique de Lyon. I hi ha hagut molt d'esforç i molt de treball darrere d'aquests èxits. Ara som un equip molt complet i molt cohesionat, on ens coneixem totes a la perfecció i on hi ha ambició i implicació per part de totes, que crec que és molt important en un equip”.

En Cesc passa a preguntar per la dinàmica d'equip al Barça: “Sou com una família? Esteu molt unides a dintre i a fora del camp?”. “La veritat és que sí!”, destaca l'Aitana. “Moltes vegades es diu que als equips guanyadors hi ha molts egos, i al meu equip no noto això. Com bé dius, som una família. Al final veig més a les meves companyes que a la meva pròpia família, per tant són la segona família”.

“Com i quan comences a veure que pots arribar a dedicar-te al futbol?”, segueix en Cesc. “Abans el futbol femení no era professional”, comenta l'Aitana, “i jo no veia on havia d'arribar perquè no hi havia un més enllà. No veia que m'hi podia dedicar! Quan arribo al Barça és quan l'equip dona el pas de professionalitzar la secció i, per tant, el primer equip passa a ser professional. I és allà on veig 'ostres, igual em puc dedicar al futbol'”.