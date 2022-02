L’Hospital Sant Joan de Déu ha posat en marxa La Casa de Sofia, el primer centre d’atenció a infants en situació de cronicitat complexa i malaltia avançada de l’Estat. Impulsat per Jordi Cruz, pare de la Sofia, una nena que no va poder superar una malaltia minoritària. Té com a principal objectiu evitar l’ingrés dels infants a l’hospital d’aguts.

També està pensat per, després d’un ingrés, oferir les eines a les famílies per tal que el pacient torni a casa amb una funcionalitat i un suport òptims. És el cas de la Bernadette, que després de quatre setmanes ingressada li han donat l'alta. “Ens hem sentit com a casa. Marxem amb pena, però amb la confiança que podrem tenir cura de la nostra filla”, asseguren els seus pares.

Un mes de vida La Casa de Sofia es va posar en servei fa un mes i ha estat inaugurada aquest divendres pel conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Ha estat promoguda pel CatSalut i el Pla sociosanitari, i desenvolupada per Sant Joan de Déu en col·laboració amb l’Hospital Vall d’Hebrón i el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. Sergi Navarro, cap del servei d'Atenció Pal·liativa i Pacient Crònic Complex de Sant Joan de Déu, ha explicat que el centre acollirà infants amb malalties cròniques greus, que amenacen o escurcen la vida, i que sovint són incurables. Molts, també, dependents de dispositius de suport vital, com ara respiradors. “La Casa de Sofia pretén esdevenir un recurs especialitzat que ofereixi una atenció més adequada que l’hospitalització convencional d’aquells infants i famílies amb una malaltia crònica greu”, ha afirmat.

Endarrerir al màxim una possible hospitalització de llarga durada L’objectiu principal del centre és evitar l’ingrés dels pacients a l’hospital d’aguts quan no sigui necessari, endarrerint al màxim una possible hospitalització de llarga durada a través d’un abordatge clínic i organitzatiu que permeti assolir l’estabilitat clínica o la millora funcional necessària. Aquí, el centre oferirà als pares i mares un procés de capacitació per poder tenir cura dels seus fills a casa. També està pensat per acollir pacients després d’un ingrés hospitalari. A través d’una planificació i un suport a l’alta, se'ls eviten noves situacions de risc d’ingrés. El dispositiu serà una opció també per a aquelles famílies que prefereixen o no poden acollir la mort del seu fill o filla al seu domicili.

Sentir-se com a casa La Casa de Sofía està dissenyada per trencar amb la “rigidesa” d’un hospital. Així, les habitacions estan preparades per ser ocupades per quatre persones, els pares i un germà, per exemple, i les visites, sense límit de temps, estan permeses durant les 24 hores del dia. A més, està equipada amb tot el necessari perquè les famílies se sentin com a casa, fins i tot un espai perquè els familiars puguin treballar. "És una manera d'arribar a casa amb la confiança que la nostra filla estarà en les millors mans perquè podrem fer de pares, d'infermers i de tot", han declarat el Nacho i l'Olga, els pares de la Bernadette, El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha destacat que Catalunya necessitava un equipament d’aquestes característiques. “Quan el visites t’emociones. Te’l pots imaginar, però quan el veus és alguna cosa més”, ha afegit.